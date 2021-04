La supermodelo Georgia Fowler confirmó su embarazo

El baby boom sigue su marcha y la última en anunciar que está embarazada fue de Georgia Fowler. La supermodelo de Victoria's Secret confirmó la feliz noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje.

"Fue muy difícil mantener el secreto, pero ahora es más difícil ocultarlo", explicó la top quien ya no puede ocultar su pequeña pancita que decidió retratar en una foto al desnudo. "Nathen y yo no podríamos estar más felices de compartir nuestras emocionante noticias con ustedes. No podemos esperar a conocerte, pequeño y empezar nuestra próxima aventura juntos. Lo mejor está por llegar", agregó.



De esta manera, Fowler se suma a otras de sus compañeras como Devon Windsor o Pauline Hoarau, quienes también se van a convertir en madres.

Georgia Fowler espera una niña

Si bien Georgia no dio detalles sobre el sexo de su bebé en camino, el que sí lo hizo fue su esposo Nathan Dalah, quien reveló: "Estoy más que emocionado de darle la bienvenida en el mundo a una pequeña princesa junto a mi supermujer", escribió el empresario.

Pese a la felicidad que esto le genera a la pareja, la modelo había mostrado su preocupación por la exposición que puede tener una niña en las redes sociales.