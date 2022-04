Desde que comenzó el año, comenzaron a circular distintos rumores acerca de la vida privada de Ángel De Brito. No solo por el final abrupto de LAM en la pantalla de El Trece, sino también porque poco se sabe de su vida privada. En las últimas horas un seguidor volvió a preguntarle acerca de la posibilidad de ser padre, y el conductor no tardó en responder.

La tajante respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si sería papá

Fue durante el verano cuando el periodista abrió el cuestionario en su cuenta de Instagram y un seguidor le consultó: “¿Vas a ser papá? ¿Por eso tan abrupto el final de LAM y la falta de tiempo?”. Sin dar muchos detalles al respecto De Brito respondió en ese momento: “Jajajaja no, podría trabajar y ser papá al mismo tiempo. Como todo el mundo”.

A pesar de haber dado su respuesta, en las últimas horas el conductor de LAM permitió que sus seguidores le hagan nuevas preguntas.

“Estás hace mucho con tu pareja?? Quieren tener un bebé?” consultó un seguidor.

De maneja tajante, Ángel De Brito respondió despejando todas las dudas: “No quiero ser papá”.

Ángel De Brito reveló los misterios alrededor de su vida privada:

Durante una entrevista cara a cara con Graciela Borges, Ángel De Brito cayó rendido ante la gran diva del cine argentino y abrió su corazón a la par que ella.

Al preguntarle a la actriz por el amor y la familia, el conductor de “Los Ángeles de la Mañana” encontró un espacio para abrirse él también. “La verdad, hasta ahora que tengo 45, no me puedo quejar, la pasé siempre bien. Tengo una hermosa familia. Un millón de amigos que nada tienen que ver con este medio”, dijo al introducir la pregunta.

Además, a lo largo de la charla volvió a hacer referencia a su vida privada. “Tengo muy separadas esas dos vidas que se juntan, el trabajo y la vida real, le digo yo. No se mezcla lo público con lo privado. Se toca a veces, porque también tengo amigos del medio. Pero lo tengo bien dividido. Me parece que el que eligió estar en esto soy yo, entonces no tengo por qué involucrar a todos los demás. Que es mucho más redituable, que es mucho más fácil, que te hace avanzar en la fama rápido”, agregó.

“Vos tenés una especie de misterio alrededor tuyo que me parece que es importante guardar”, le dijo Graciela Borges al periodista en un momento de la charla. “Sí, no fue algo intencional, tiene que ver con mi carácter, siempre fui reservado, siempre fui tranquilo. Pero siempre me mantuve al margen. Como nunca me pidieron muchas explicaciones, no estoy acostumbrado a darlas. Siempre fui una persona, digamos, correcta, no desbarranqué nunca”, contestó De Brito sincero y sin vueltas.

