Graciela Borges dio detalles de su gran amor secreto: "Me rompió el corazón"

Graciela Borges abrió su corazón y se refirió al hombre que le rompió el corazón; a quien además catalogó como su gran amor secreto. En diálogo con Ángel de Brito en la segunda temporada de "Confesiones", de Infobae, la actriz se refirió al misterioso hombre con el que pasó inolvidables días en la Polinesia. Confesó que fue la vez que más se enamoró.



En esta íntima charla, De Brito quizo saber si algún hombre le dijo que no o si "le dejó". "Mirá, es gracioso. Cuando fui a hacer mis películas en inglés con Torre Nilsson, yo tenía muchas ganas, porque quería trabajar con Geraldine Page, que había ganado un Oscar reciente, una de las personas más fascinantes que hubo en el cine. Y llegué a Puerto Rico, donde filmábamos, y bien agrandada subí a un ascensor. Entro y veo un hombre vestido como de texano, con unos ojos azules, y me dice: “¿Tú eres Graciela Borges?” Mexicano. “Yo soy tu director de fotografía, soy Alex Phillips”. Inmediatamente me puse de novia con él. Él no conmigo. Pero yo me enamoré.", comenzó la talentosa artista.







"Vivíamos en un hotel al lado de la playa, y a la noche fuimos a comer y oí que dijo: “Mañana voy a la playa”. ¡Es precioso este cuento para denigrarme! Yo me probé un bikini, el que mejor me quedaba. Bajo, con pareo, por suerte, miro, y lo veo a Alex Phillips, y al lado una mina que las piernas eran tan largas que nunca llegué a verle la mitad del pecho. Era Miss Texas, que era la novia o algo así. No importó, porque al día siguiente ella se fue, menos mal. Entonces llegó un actor americano, amigo de Rip Torn, que era el marido de Page, y me dijo cosas agradables, había visto una película mía. Y ahí este Phillips me miró. Y yo dije: “Buenas noches, me voy a dormir”. Y él me siguió, se metió en el ascensor, tocó su piso, yo toqué el mío, y me miró, y me dijo: “No sabe lo que me aburro con usted”..." agregó Graciela Borges.

El amor secreto de Graciela Borges que le rompió el corazón

Y sumó: "Fue maravilloso, ¡era insólito! (risas) Después murió de amor, me llamaba a Londres cuando hacía la película con Palito (Ortega). Siempre la vida es lo mismo. Uno se retira un poco, y el otro se acerca más." "Fue cruel. Y después hubo otro. Y Bordeu, buen marido, divino, genial Bordeu. De la Torre, ni hablar, la persona más generosa que me filmó con un amor total. Y uno que me rompió el corazón. Ni lo nombro porque nadie sabe quién es."





"¿Actor?", quiso saber Ángel a lo que Graciela Borges explicó: "No, nada que ver. Me rompió el corazón. Me enamoré tanto, ¡fue la vez que más me enamoré! Y me fui con él 15 días a la Polinesia, que es tanto, tan la nada, pero tan tus patas de rana, tu snorkel, tu bicicleta; no hay tele, no hay nada. Y todo es tan bucólico. Y la pasé tan bien, y después tan mal; pero en ese momento tan bien, que me acuerdo que dije: “Dios mío, gracias por estos maravillosos quince días. Aunque no me vuelva a pasar nunca nada igual te doy las gracias”. Nunca me pasó nada igual (risas)."



Luego, Borges se refirió a la época en la que salió con un futbolista: "¿Sabés una cosa? Los Gutiérrez son una familia que adoro, soy madrina de uno de sus sobrinos, la madre duerme en casa cuando viene para hacerse ver por el médico; soy más amiga de la familia que de él ahora. Pero siempre la historia es la sensualidad… y él me mandaba flores y champagne. Él fue el otro día a un programa de fútbol y contó que por once meses conversamos por teléfono. Es verdad."



º

Siguió: "Me mandaba flores y un día yo dije: “Bueno, tengo que agradecérselo”. Entonces la madre me dijo: “No está, está entrenando. ¿Por qué no venís que te hago un locro rico?” Y conocí primero a la madre. Pero vos fijate que si en vez de un jugador de fútbol –divina persona, honestísima, súper inteligente–, hubiera sido el hijo de un polista, nadie hubiera dicho nada. O sí, es más chico, bueno."

"El amor es lo más maravilloso que te puede pasar", comentó Ángel de Brito a lo que Graciela agregó: "Lito Cruz, a quien yo adoraba, decía: “Cuando uno se enamora, empezó el tormento”. Enamorarse es fantástico, pero hay dos cosas, el enamoramiento es una pasión, y el amor es un sentimiento. Atravesar eso…", cerró.