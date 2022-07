Una noche muy emotiva y llena de muchas sensaciones, así fue la más reciente audición a ciegas de Margarita Bullrich, en La Voz Argentina 2022. La hija del exsenador de la Nación, Esteban Bullrich. El talento y la dulce voz de la concursante fue más allá y logró que todos los jurados dese dieran vuelta par querer su voz.

La Voz Argentina 2022: Margarita, la hija de Esteban Bullrich, conmovió a los jurados

A medida que iba cantando, Margarita fue interpretando el tema con lenguaje de señas y pese a que hubo algunas fallas o impresiones vocales, los cuatro jurados se dieron la vuelta. "Tiene que pasar algo, para que nosotros hayamos dado la vuelta sabiendo que había tanta imprecisión", le dijo Ricardo Montaner, emocionado por haberse dado la vuelta.

Margarita Bullrich tenía la importante tarea de elegir con que team se iba a ir y eligió al primero que se dio la vuelta y confió en su voz, el equipo de Mau y Ricky. Ante esa decisión, Montaner no lo podía creer, pues él quería con todo el corazón, que la participante estuviera con él para guiarla en su camino musical dentro de La Voz Argentina.

“Tuve un par de años difíciles. A mi papá hace un año o un poco más lo diagnosticaron con ELA y estuvo siendo un poco duro, pero fue algo que nos enseñó un montón como familia: la paciencia, aprender, sacar algo bueno de todo lo malo. La música es un alivio y por eso también en lenguaje de señas, para que todos lo puedan disfrutar y a modo de concientización”, expresó muy emocionada Margarita.

Lali la emocionó mucho la historia familiar que hay en la familia de Margarita, por lo que le preguntó qué fue lo que la llevó a cantar, a estar ahí arriba del escenario, cuál es su deseo con la música: "Para mí la música siempre fue una forma de decir lo que no podía decir hablando y agradezco lo que me dijeron, porque el hecho de que haya podido trasmitirles la canción, me encanta, porque para mí es eso lo que es la música y si puedo ayudar en algo al resto con la música... en mi familia siempre fue superar las distintas situaciones que nos tocó, con la música para mí es como un escudo y como una liberación de lo que siento y de lo que soy y no sería la misma sin la música", dijo la participante de La Voz Argentina, antes de elegir su equipo.