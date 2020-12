Laura Laprida reveló que padece un tipo de cáncer en la piel

Laura Laprida reveló que padece un tipo de cáncer de piel que se trata desde hace varios años con pequeñas intervenciones quirúrgicas. La hija de María Eugenia Fernández Rousse contó cuáles son las precauciones que tiene que tomar.

"Ustedes saben que soy muy blanquita, tengo muchos lunares y la piel muy sensible. De chica no me cuidaba mucho del sol. Por ende, me salieron unas lesiones basocelulares que se llaman carcinomas", comenzó la actriz en sus redes sociales.

Luego, la modelo de 30 años continuó: "Son unos tumorcitos de piel. Hace varios años que me empezaron a sacar, me salen en la cara -no sé por qué-, también me han sacado lunares".

"Hoy estuve arreglándome una cicatriz vieja -en la frente- de hace cuatro años que me sacaron un carcinoma, y le pedí (al cirujano) que me achicara la cicatriz porque estaba media fierita, y me sacaron otro", sumó la hija de la Trilliza de Oro.

En el relato, la joven contó cómo se dio cuenta de lo que tenía: "El primero lo descubrí un poco tarde porque en ese momento usaba flequillo. Mi hermana más grande me dijo 'fijate porque eso no es normal', así que me lo hice ver al toque".

"Creo que según el tipo de piel es cómo se manifiestan. A mí me salieron unas manchitas rojas que tenían relieve, me picaban, me ardían, era molesto", dijo y argumentó: "No puedo tomar sol, no tomo sol".

"Si salgo a 'tomar sol' es estar al aire libre con mi familia, salgo en bikini a partir de las 17 horas, cubierta en protector. Y sí uso autobronceantes. Yo cuando grabo me pongo protector porque las luces que hay en el set me dañan la piel", agregó.

Para controlarse, Laura se realiza todos los años un control para la detección precoz del cáncer de piel. El que le fue detectado es un tipo de cáncer leve y tratable, según informan los expertos.