Operaron de urgencias a Laura Laprida

View this post on Instagram

Todo en orden por acá 👍🏻. Lo que fue una visita a la guardia por un dolor en la panza, terminó siendo una internación y cirugía de emergencia. Después de tres largos días y ya con el alta firmada, me estoy preparando para volver a casa. Gracias a Fernando Iudica Jefe de cirugía, Caro Maya mi cirujana, a Fátima Prado y todo el equipo del @hospitaluniversitarioaustral por recibirme, mimarme y cuidarme. Son épocas difíciles para trabajar en salud y ver todo el personal del hospital tan preparado y dejándolo todo es admirable! Gracias 🥰.... ahora reposo reposo por 10 días. Everything is A-OK! What started out as a visit to the ER because of a strong abdominal pain ended up in admission into the hospital and emergency surgery. After three long days and now finally being discharged, I am ready to go home. Thank you so much to Fernando Iudica, Chief of Surgery, Caro Maya, my surgeon, Fátima Prado and everyone at @hospitaluniversitarioaustral for having me, pampering me and taking care of me. It’s a hard time for all health workers nowadays, so seeing such well prepared staff putting all their effort into the job is truly admirable! Thank you 🥰... and now, prescribed rest for 10 days.