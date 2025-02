Lautaro Rodríguez rompe el silencio y revela cómo fue rodar "Cromañón"

Actor, cantante y tatuador, en Lautaro Rodríguez (27 años) conviven muchas facetas unidas por un mismo compromiso: hacer arte que conmueva. Con seis años de trayectoria, el joven deslumbró en Buenos Muchachos (la última tira diaria de Pol-ka) y en las temporadas 4 y 5 de El Marginal, hasta llegar a su rol consagratorio en Cromañón, la serie de Prime Video basada en el trágico incendio del local bailable que, el 30 de diciembre de 2004, se cobró la vida de 194 personas.

Lautaro ya fue parte de Buenos Muchachos (Pol-Ka) y de las temporadas 4 y 5 de El Marginal.

“La preparación fue muy intensa, quizás la más intensa que me toco para un proyecto. Tuvimos un gran laburo de coaching con Alejandro Catalán, María Laura Berch y Felipe Ipar, de construir desde la amistad. Era clave que no se note que con el resto del elenco nos conocíamos hacía tres semanas cuando arrancamos a rodar. Además, tuvimos encuentros con los sobrevivientes para rodar lo que fue Cromañón en sí. Entablamos una relación muy linda con varios de los chicos. Desde el minuto uno estuvimos agradecidos de que se abrieran a contarnos su historia. Hay cosas de la historia que están inspiradas en los sobrevivientes, y fue eso lo que nos hizo acercarnos de otra forma a la historia", dijo el actor.

Además de actuar, Rodríguez es músico y tatuador.

Para Lautaro, el trabajo de crear a Cheti (su personaje) fue muy desafiante, ya que debió cambiar su forma de caminar y su voz, para dar con este joven altanero con ínfulas de rockstar, cuya historia cambiará, de forma rotunda, después del quinto episodio de la serie, en el que se narra el incendio desde adentro.

“Fue fuerte a la hora de rodarlo, pero, por lo menos a mí, me emocionó más verlo que hacerlo. Al momento de filmarlo, estaba con centrado en un montón de cosas que no dan tanto lugar a la emoción. Si que fue fuerte y se percibía que era algo muy fuerte, pero mi cabeza estaba en otro lado, estaba concentrado en lo que tenía que hacer”, reveló Lautaro.

Lautaro es uno de los exponentes del trap y la música urbana bajo el seudónimo de Lautaro LR.

Y sobre los desafíos de ser parte de la serie Cromañon, agregó: “Al verlo, me pasó algo muy loco, que no me había pasado nunca. Yo no soy de emocionarme o llorar con una serie o una película, pero viendo el capítulo 5 tuve todo el tiempo los ojos llorosos. Fue muy loco y muy lindo”.

Convencido de que Cromañón es un proyecto que le abrirá las puertas en el futuro, Lautaro Rodríguez no se duerme en los laureles y continúa creando desde la música y el tatuaje, sus dos pasiones. Por el lado musical, es uno de los exponentes del trap y la música urbana bajo el seudónimo de Lautaro LR. Con colaboraciones con Banda XXI, Maty Deejay, DJ Lauuh y la vocalista de Agapornis, Juliana Gallipoliti, sueña con cantar junto a Ulises Bueno y Pablo Lescano; además de poder colaborar con Juanse y Airbag, que nada tienen que ver con su género, pero a los que admira por el simple hecho de ser un melómano hecho y derecho.

El artista se presentará con su banda en la Trastienda, entre octubre y noviembre.

Mientras termina de organizar su propio show en vivo con su banda, con la que se presentará entre octubre y noviembre en la Trastienda o Niceto; el artista continúa con el tatuaje, arte que comenzó al terminar el colegio y al que regresó hace poco con el objetivo de disfrutarlo a pesar de tomarlo como un trabajo.

“Es un arte que me gusta mucho. Tengo la suerte de hacerlo con amigos Estación Yeruá. Volví en ese plan de hacerlo como trabajo, pero disfrutarlo. Lautaro Rodríguez tiene muchas facetas, pero, todas, están conectadas por su deseo irrefrenable de hace arte y llegar al otro. Ya sea con un personaje, una canción o un dibujo impregnado en la piel, este joven artista no deja de sorprender y de dejar huella.

Texto: Delfina Ortega Nodar

Fotos: PH: @daianarosembergph

Agradecimientos: PH: @daianarosembergph; Styling: @juanmarquezzz; Hair & Make Up: @agustina. ciagla; Producción: @agenciapura; Estudio: @fashioncompanyo