El duro relato de Emily Ceco de Love Is Blind tras denunciar a Santiago por violencia: ‘Le pedí que me dejara de pegar’

Emily Ceco y Santiago Martínez fueron una de las parejas más queridas de "Love is Blind" y la más viralizada en TikTok. Muchos usuarios lo conocen por cómo fueron formando su relación. Tras el certamen, decidieron volverse a casar, pero todo se terminó. En las últimas horas, se supo que se separaron y la periodista lo denunció por violencia de género. Sin dudarlo, se presentó frente a Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa y relató los últimos días de la relación, donde él ejerció violencia física y psicológica.

El duro relato de Emily Ceco contra Santiago Martínez: “Le pedí que me dejara de pegar”

Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron en "Love is Blind", el reality que conducía Wanda Nara y Darío Barassi, y se prometieron amor eterno. Tras el reality, se mudaron juntos y tuvieron una relación de ensueño. En TikTok, se viralizó su primer intercambio, donde él le preguntó: “¿Cómo te llamás?“. Ella respondió: ”Emily, ¿vos?“. ”No, ¿me estás jodiendo? ¿Me creés si te digo que soñé con vos?“, dijo él entre lágrimas. Sin embargo, en los últimos días, la periodista lo denunció por violencia de género, y reveló que decidió terminar la relación con él. En Bondi Live, relató cómo fue una de las situaciones de abuso que vivió.

El suceso comenzó cuando ella fue por su despedida de soltera a ver la obra "Sex". Cuando regresó, y estuvieron solos en su casa, él la acusó de infiel. "Me cambié, pedí un Uber para irme a mi casa y la llamé a mi mamá para avisarle que iba. Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda a ella y con mirada amenazante me puso el teléfono para controlar lo que yo decía", expresó la periodista. De esta manera, ella le pidió que la dejara ir, y ahí comenzó a ejercer violencia física.

Según relató, la mantuvo encerrada en su casa por días y le impedía hasta ir al baño. Finalmente, Emily logró comunicarse con su familia: "El domingo a la tarde, él se fue a tirar la basura y aproveché y le mandé un mensaje a mi hermana. Le dije 'Cami, por favor, necesito que me ayudes, no me puedo ir de casa, tengo mucho miedo', y le mandé una foto de cómo estaba. Me fui de mi casa con lo puesto y las llaves. Me escapé de mi casa, y con mucho miedo".

Emily Ceco hizo la denuncia ante la Justicia y declaró por tres horas con detalles de lo que vivió al lado de quien era su pareja. Inmediatamente, le dieron el botón antipánico y se mudó desde la cada de su hermana a la de sus padres. Santiago Martínez siguió manteniendo contacto con ella, pidiéndole perdón y que puedan volver a tener un encuentro en privado. Sin embargo, la periodista no permitió que esto siguiera ocurriendo, y continuó con la denuncia y la perimetral.

Línea 144: Atención a víctimas por violencia de género

