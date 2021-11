Leonardo Fariña confirmó que se casa con su nueva novia 

Luego de haber sido culpable por diversas maniobras de lavado de dinero, Leonardo Fariña fue condenado a cinco años de prisión, y tuvo una reducción de la condena tras declarar como “arrepentido”. En abril de este año, se cumplieron diez años de la lujosa boda entre el empresario y Karina Jelinek, pero tras un escandaloso divorcio, Fariña volvió a apostar al amor y en el ciclo de Los Ángeles de la Mañana confirmaron que está a punto de dar el “Si”.

“Tenemos aún mucha información en el día” comenzó diciendo Ángel de Brito, minutos antes de finalizar la emisión del ciclo Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “Maite contanos el casamiento. Liquidémoslo ahora”.

“Se casa Leo Fariña” aseguró Maite Peñoñori en el ciclo de El Trece. “Su novia no es conocida. No es el enigmático del que hablábamos ayer. No es la periodista” comentó la angelita, y agregó: “Se llama Camila Roales”.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana aseguró que el empresario ayer le confirmó la noticia y que “está muy contento, ya que están juntos desde enero porque un amigo en común los presentó”.

“Así que bueno, se viene el casamiento en el 2022” cerró Ángel de Brito.

Karina Jelinek habló de Leo Fariña: "Ya lo solté"

Después de su comentado divorcio en 2013, Karina Jelinek se refirió al escándalo que involucra a Leo Fariña en la Ruta del Dinero K. "Ya lo perdoné y lo solté. O sea, no voy a cargar esa mochila toda mi vida, porque me perjudico yo. Ya lo perdoné, le deseo lo mejor, él me pidió disculpas, me mandó una carta, y bueno, eso pasó hace mucho tiempo”, explicó en una anterior entrevista.

Luego, reveló parte de esa misiva en la que hizo mención. “Sí, perdón que te dejé sola, perdón que no te conté, perdón que hice mi vida, perdón que te fui infiel, muchas cosas más que todo el mundo lo sabe. En fin, lo que quiero decir es que el sufrimiento por amor y la decepción no tiene rostro, es para todos, y todos lo pasamos", siguió.

En las fuertes declaraciones, Karina también confesó que Fariña también la tomaba "como una tonta". “Le decía, ‘¿por qué te vas? te esperé con la vela prendida, en camisón, ¿y no venís?’ Y me decía ‘no, no vas a entender nada, vos no vas a entender nada’, me trataba de tonta, así me trataba, y así bueno, varias cosas. Lo bueno que puedo destacar de él, como para recordarlo bien, es que está apoyando la Justicia. Ahora en día estoy soltera hace más de dos años y estoy bien”, se explayó.



