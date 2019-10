¡Impensado! Karina Jelinek reveló que Leonardo Fariña le fue infiel estando casados

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Ulises Bueno, Karina Jelinek, Jey Mammon, Analía Franchín, Valentina Bassi y Jimena Monteverde.

El primer momento trascendente del programa se vivió cuando el conductor llamó al punto de encuentro a “aquellos que sufrieron un desilusión amorosa" y Karina Jelinek contó lo doloroso y traumático que fue su divorcio de Leo Fariña con quien estuvo casada dos años”.

“Desde chica siempre tuve varios novios soy muy enamoradiza, de noviazgos muy largos. Estuve dos años casada y me separé. Yo me desilusioné con mi marido, igualmente ya lo perdoné”, comenzó diciendo.

“Recuerdo que me mandó una carta y me dijo ‘perdón que hice mi vida, perdón que te fui infiel, que te deje sola, que hice cosas que no debía’. Parecía todo perfecto pero no lo fue. No me deslumbró sus lujos, él me había deslumbrado como persona, pero no funcionó. Quedé desconfiada de los hombres después de mi separación, ahora los miro con lupa”, cerró con mucha altura.