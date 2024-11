Luego de terminar la temporada con el Inter Miami, que tiene como uno de sus dueños a David Beckham, Lionel Messi cambió el chip y enfocó su cabeza en los compromisos internacionales que la Selección Argentina tiene que disputar frente a Paraguay y Perú, uno en condición de visitante y otro de local. El elenco rosado quedó eliminado de los play-offs de la MLS frente al Atlanta United, motivo por el cual el domingo el astro argentino descansó con la familia, armó las valijas y emprendió viaje hacia nuestro país. Para la llegada al Predio de Ezeiza llevó puesto un look totalmente canchero y llamó la atención la presencia de un accesorio que seleccionó para llevar sus pertenencias.

Lionel Messi volvió a la Argentina y sorprendió con su canchero look con accesorio incluido

El campeón del mundo y el bicampeón de América con el elenco nacional conducido por Lionel Scaloni, Lionel Messi, terminó las obligaciones futbolísticas y no volverá a jugar con su equipo hasta el 2025. Pero a nivel selecciones aún mantiene la competitividad y llegó para entrenarse antes de viajar a Asunción para visitar a Paraguay y posteriormente retornar a nuestro país para recibir a Perú en La Bombonera. Con un gol convertido en el último encuentro del Inter Miami, el esposo de Antonela Roccuzzo arribó a la Argentina con un outfit casual, cómodo y un accesorio muy particular.

Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial siempre es tendencia y es captado por las cámaras. En esta ocasión, el fotógrafo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) retrató el momento exacto en el que pasaba con su valija por las instalaciones del predio deportivo que lleva su nombre. El '10' eligió dos colores clásicos y que son elegidos por muchas personas para sus vestimentas.

Lionel Messi llegó a Ezeiza con look canchero, casual y suelto para evitar incomodidades. En la parte inferior llevó puesta una campera negra y por debajo una remera overzise blanca con estampa en el pecho, mientras que en la zona inferior tomó la decisión de vestir unos pantalones estilo cargo del mismo tono que la chaqueta. Para terminar de combinar todo, en su pies llevó un calzado de color blanco con cordones oscuros que acompañan de gran manera su outfit.

Además, el padre de Thiago, Mateo y Ciro Messi eligió una valija gris para traer la ropa que usará durante estos días que estará concentrado con la Selección Argentina. Pero una cuestión no menor y que hay que destacar es el accesorio de mano que tiene colgado Lionel Messi en su brazo izquierdo: estilo tote con diseño de cuadros azules y grises acolchonado. Estos colore dan un toque relajado y no opacan su look.

