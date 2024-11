La Selección Argentina de fútbol comandada por Lionel Scaloni viene de tres años en los que ganó cuatro títulos y está primera en el ranking de selecciones de FIFA. Los jugadores continúan demostrando su hambre de gloria, no se conforman y dejan la vara cada vez más alta. No todo es fútbol y cada uno de ellos tiene una vida fuera de los campos de juego: la familia también es importante y recientemente se confirmó que Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separaron, que él habría sido el que tomó la decisión y se lo comunicó a la madre de sus hijos.

En medio de esta controversia que puso a los dos jóvenes y padre de dos niños en el foco de los medios de espectáculos, los demás futbolistas de la Scaloneta comenzaron a mostrarse más en redes sociales con sus parejas y esto llamó la atención.

Tras la separación de Enzo Fernández, los curiosos posteos de los jugadores de la Scaloneta

Luego de que en LAM dieran la información de que Enzo Fernández y Valentina Cervantes estaban desvinculados amorosamente, fue la propia mujer que en su cuenta de Instagram realizó un posteo y explicó parte de los motivos de la separación y que defendió al padre de sus hijos frente a todas las versiones que comenzaban a aparecer y las opiniones no lo ubicaban de la mejor manera al campeón del mundo.

"Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", expresó en primer lugar la mujer madre de Olivia y Benjamín Fernández. Y agregó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay".

La historia de Valentina Cervantes.

Tras la confirmación de los propios protagonistas, los compañeros de la Selección Argentina realzaron una serie de curiosas publicaciones con sus parejas que llamaron la atención. En primer lugar, Dibu Martínez y Lautaro Martínez estuvieron presentes y fueron los representantes argentinos en la entrega del Balón de Oro que realiza anualmente France Football para galardonar a los mejores jugadores de fútbol de la temporada. En esta ocasión, los campeones de América asistieron con sus respectivas compañeras de vida y postearon imágenes en el feed de su Instagram.

Dibu Martínez y Mandinha Martínez.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Días después no serían los únicos que realizarían una acción de estilo, ya que también otros integrantes de la Scaloneta como Leandro Paredes, Lisandro Martínez y Paulo Dybala también se sumaron y publicaron fotos con sus compañeras de vida: Camila Galante, Muriel López Benítez y Oriana Sabatini. En el caso de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo subió una foro con él en donde se ve parte de la decoración que prepararon para recibir Halloween.

Leandro Paredes y Camila Galante.

Leandro Paredes y Camila Galante.

Lisandro Martínez y Muriel López Benítez.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

La separación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes llevaría 12 días, teniendo en cuenta lo informado en LAM, y los demás futbolistas que son habitualmente convocados y parte fundamental de la Scaloneta decidieron mostrarse junto a sus parejas en sus redes sociales oficiales de Instagram.

BL