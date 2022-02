Instagram

Loly Antoniale está de vuelta al país y los rumores sobre las verdaderas razones que la trajeron de regreso empezaron a salir a flote; sin embargo, hace poco, Estelita Muñoz reveló detalles del motivo por el cual la modelo regresó a la Argentina.

En el programa de Crónica TV, “El Run Run del Espectáculo”, la panelista fue contundente al decir que Loly Antoniale está en el país porque su hermano Sebastián está próximo a ser papá.

Loly Antoniale volvió a la Argentina: dónde está y por qué vino.

La modelo viajó hasta Córdoba para reencontrarse con su familia y desde allí postea imágenes de su encuentro familiar, mientras llega su sobrino, el cual se reveló, será un varón.

“Tengo esta vida valiosa y NO la desperdiciaré”, escribió hace una semana la modelo, en medio de los rumores que corrieron sobre un posible encuentro entre ella y su ex, Jorge Rial, que estuvo de vacaciones por Miami.

Loly Antoniale pordía encontrarse con Jorge Rial

Estelita Muñoz afirmó que fuentes cercanas a la familia de la modelo, dejaron en claro que Loly Antoniale no se vio con el conductor de TV en Miami, como se había dicho y muchos menos, tiene planes de volverse a ver con él en cualquier otro lugar.

¿Los motivos? Pueden ser muchos, entre ellos, según la fuente, la modelo “no quiere verlo por las cosas que dijo de ella”.

Tan solo hace unas semanas, Jorge Rial estaba de visita en Córdoba, donde pasó tiempo con su nieto Francesco, hijo de More Rial. Loly Antoniale, pese a que no quiere saber nada de Rial, sí tiene una buena relación con la hija de su ex.

