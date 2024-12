Julieta Poggio se ha convertido en un icono de estilo para muchas jóvenes, combinando tendencia de distintas épocas con un toque moderno. Aquí te traemos una selección de sus mejores outfits que reflejan su versatilidad y creatividad.

Los 10 mejores looks de Julieta Poggio : Inspiración casual, chic y glam

Julieta Poggio apuesta por la nostalgia con un look dosmilero compuesto de una baby tee con un diseño de New York. Lo combina con un short tiro bajo, un cinturón rose gold y complementos en tonos pastel: una boina y una cartera a juego que elevan el look a otro nivel.

Julieta Poggio

Julieta Poggio

En otro look, la modelo apostó por un conjunto de impacto compuesto por un top negro engomado con tiras que se cruzan en el torso y un chaleco del mismo material. Lo complemento con un short tiro bajo con volados, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y actitud.

Julieta Poggio

Julieta Poggio

En una publicación, la actriz nos deleitó con un conjunto de plush retro. La comodidad y el estilo se encuentra en este look formado por una campera y pantalón en tono marrón. Para rematar, agrega una boina en el mismo color, destacando el regreso de los clásicos de lo 2000 con un toque chic.

Julieta Poggio

Julieta Poggio

Un corset negro ajustado combinado con una falda engomada tiro bajo es el centro de atención de este outfit de Julieta Poggio. Las botas largas completan este outfit que grita glamor y confianza, perfeto para una noche especial. La cantante sorprende con un corset violeta, un short engomado de tiro bajo y guantes largos con tiras cruzadas que recorren los brazos. Este conjunto es una mezcla perfecta de audacia y sofisticación.

Julieta Poggio

Julieta Poggio

Este look de Poggio destaca por su conjunto de retazos de denim: un top estilo corset y una falda asimétrica que aporta dinamismo y frescura. Perfecto para quienes aman el street style con un toque innovador. En otra ocasión, Julieta Poggio se luce con un conjunto que incluye un top similar a un corpiño y una falda tableada, ambos en tela de Príncipes de Gales. Este look mezcla lo clásico con lo moderno, ideal para eventos semi formales.

Julieta Poggio

Con estos looks, Julieta Poggio demuestra que su estilo es tan versátil como inspirador, combinando tendencias nostálgicas, piezas modernas y toques de alta moda que la convierten en un referente de estilo en las redes sociales. Ya sea con un outfit casual, chic y glam, Julieta sabe cómo adaptarse a cada ocasión dejando siempre su estilo único.

N.L