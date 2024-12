Julieta Poggio sufrió un doloroso accidente en un barco: la foto de las graves heridas

Julieta Poggio sorprendió a sus fanáticos al mostrar las heridas que le dejó un accidente que sufrió hace un año cuando estaba en una fiesta en un barco, algo de lo que no había dado muchos detalles en su momento.

La modelo e influencer aprovechó su gran audiencia y llegada para llamar a la reflexión de sus seguidores y advertirles sobre la importancia de ser cuidadosos a la hora de celebrar en fin de año.

Cómo fue el accidente que sufrió Julieta Poggio en un barco

Julieta Poggio compartió a través de historias los detalles del accidente sufrido el año pasado. “Hoy se cumple un año de mi accidente en el barco y nunca mostré realmente lo que me pasó. Me caí al agua de noche y estuve con un moretón enorme todo el verano”, reveló en Instagram.

La modelo luego subió una foto donde se pueden observar los cortes, los moretones y los puntos que recibió producto del impacto. “Realmente fue muy grave y agradezco que no haya tenido un final peor porque las fiestas en los barcos son realmente peligrosas”, agradeció de forma reflexiva.

La ex Gran Hermano aclaró que sólo le quedaron dos cicatrices mínimas; una en el labio y otra en la ceja porque la tuvieron que coser. “Diviértanse, pero cuídense mucho estas fiestas”, dejó como mensaje la influencer a sus seguidores.

Durante el accidente, Poggio cayó del barco al río y terminó en la guardia. Cuando fue consultada al momento de ocurrir el hecho, la modelo contó que se había caído por culpa de una chica que estaba presente en la fiesta y que la empujó sin querer. A pesar de su explicación, algunos especularon que en realidad se trata de un posible retoque estético.

Aunque más leve, Julieta Poggio sufrió otro accidente cuando estaba en vivo en “La Casa del Streaming”, cuando en plena transmisión notó algo extraño en su dentadura. Rápidamente se dio cuenta de que una de sus carillas se había despegado.

“No, chicos. No, no chicos. Miren ahí, me quedó medio voladito. La p... madre, me voy de viaje y se me salió un pedacito. Yo no tengo carilla en todos los dientes, pero tengo en los bordes”, lanzó angustiada, al borde del llanto.

Los presentes le sugirieron a Julieta Poggio que vaya lo antes posible a un odontólogo para que le reponga la pieza perdida. Sin embargo, ella descartó esa opción: “Ya no tengo tiempo de ir”, dijo antes de llorar.