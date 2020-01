Los motivos de la sorpresiva ausencia de Nicole Neumann a Nosotros a la mañana

View this post on Instagram

A decir verdad, uno cree a veces que "escapar" es una salida, irse lejos y nada pasa.......más allá que disfrute horrores......mi corazón siguió extrañando sin parar a mis 3 personitas favoritas💓💓💓 al menos los días pasaron más rápido.......y contando......pero al menos me regalaron un arco iris, que tul ?!🙌🍎❤