Cinthia Fernández contó los motivos de la muerte de Juan Carlos Acosta

La muerte de Juan Carlos Acosta, bailarín que participó de varias ediciones de ShowMatch, dejó conmocionados a varias figuras del espectáculos y compañeros suyos en el Bailando.

Cinthia Fenández fue una de las primeras figuras que manifestó su tristeza por el fallecimiento de quien supo ser partenaire de Jesica Cirio y Nazarena Vélez. “Juanqui, mi amor, QDEP, siempre alegre siempre híper movedizo buscando crecer , siempre buen compañero. No puedo creerlo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Más tarde, en diálogo con Siempre Show, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), recordó al artista con quien compartió varios trabajos. “Me lo crucé hace re poco. Era una persona que siempre estaba alegre e iba para adelante. Era talentoso, hiperactivo, movedizo, se reinventaba y cuidaba a la persona que tenía al lado. No teníamos una amistad de salir a comer”, contó.

Y siguió: “Era sano y un enfermo de entrenar. Se mataba en el gimnasio y no tenía un gramo de grasa. Yo me enteré de la muerte por Lourdes Sánchez, que lo puso en el chat de las angelitas, y quedé dura”.

Al consultarle si tenía información sobre lo que le pasó a Acosta, Martín Salwe acotó: “Lo que circula es que en las últimas semanas tenía fuertes dolores en la espalda”. Y Cinthia añadió: “Sí, en el pecho”.

“Su pareja le recomendó que vaya a la guardia, pero él no lo hizo. Ya cuando el dolor era muy fuerte, la pareja llegó al departamento y lo encontró sin vida”, completó Salwe. Y la panelista de LAM ratificó: “Lo mismo me llegó a mí. Aparentemente, fue un paro cardíaco. No lo sé, no hablé con nadie de la familia”.