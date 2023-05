Zulma Faiad es la protagonista de un escándalo impensado y fue denunciada por su hija, Daniela Herrero, por inconsistencias en el testamento que dejó su papá, Daniel, el año pasado.

Todo empezó porque la hija menor de Zulma Faiad aseguró que su mamá estaba al tanto de que el testamento de su padre la perjudicaba y también beneficiaba a Eleonora, su hermana mayor.

Qué dijo Zulma Faiad de las acusaciones de su hija

La legendaria actriz dio su versión de los hechos en A la tarde y se refirió a las declaraciones de su hija Daniela. "No me afectó nada porque como yo soy una mujer de hierro, soy dura, no me molesto nada. La vida es así, es muy dolorosa. Es una de cal y otra de arena. No entiendo la razón, pero yo voy a respetar a mis nietos”, disparó Zulma Faiad.

Zulma Faiad habló de la acusación de su hija en A la tarde.

Luego, Zulma Faiad siguió con su descargo. “Es lindo ese rol de víctima. Es hermoso el rol de víctima. Hacen cola para putearte. ¿Yo que soy? Chicos, yo soy un ser humano eh, ¿no se nota? Duermo tranquila eh".

La palabra de Daniela, la hija de Zulma Faiad

Daniela manifestó su enojo con Zulma Faiad porque considera que la actriz apoyó la decisión de su papá de "beneficiar" a su hermana Eleonora en la división de bienes, en contra de su propio beneficio.

“No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo. Si no estás del lado de ella, no va a haber vínculo posible con nadie. Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas", dijo Daniela.

Zulma Faiad, en guerra con sus hijas.

Luego, la hija de Zulma Faiad aclaró cuál es el trato con su hermana. " Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”, disparó.