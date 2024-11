Luck Ra y La Joaqui están en pareja hace ya algunos meses, donde día a día muestran en las redes sociales su gran amor haciendo participes a sus seguidores de todo esto. En las últimas horas el cantante le dedicó unas tiernas palabras a la artista que lo acompaña constantemente, sobre todo en este último tiempo cuando el artista padeció una lesión en su pie que lo empujó a estar con un yeso.

Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra sorprendió a sus seguidores con su peculiar definición a La Joaqui

En una entrevista con “El Doce” el cantante de cuarteto destacó la ayuda que La Joaqui ha tenido en esta última etapa de su vida. “Es una compañera maravillosa que me acompaña todos los días. Más desde que me pasó esto y ando con el yeso”, expresó alegra Luck Ra sobre el difícil momento que le toca atravesar por su lesión y el incondicional apoyo de su novia.

Luck Ra

Momentos después reflexionó sobre este momento y destacó el importante aprendizaje que esto le dejó, “Siento que me marcó un poco por el hecho de que no importa la dificulta, siempre hay que buscar la forma de seguir”, expresó el cantante de cuarteto. En esta compleja superación, La Joaqui es su mayor sostén. “Es la mejor compañera que tuve y siento que me ayudó mucho”, dijo Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra

En reiteradas ocasiones la cantante le ha demostrado su cariño de distintas formas, desde videos o fotos juntos a regalos y diferentes muestras de afecto, lo que ha hecho que el artista cordobés valore aún más su vínculo. En una nueva muestra de afecto La Joaqui le dedicó un tema “Eleuseca” gestó que lo sorprendió y emocionó mucho.

Sobre este tema destacó: “Me encantó, la verdad me sorprendió un montón”, concluyó Luck Ra emocionado sobre la última dedicatoria de la cantante. En los últimos meses el amor que sienten uno por el otro ha crecido de forma agigantada; esta es una fuerte motivación y apoyo en los difíciles momentos que les ha tocado pasar.

Luck Ra y La Joaqui

Luck Ra no duda en expresar lo importante que se volvió La Joaqui en su vida, desde posteos en sus redes sociales, hasta distintas apariciones juntos en público. Juntos comparten momentos entre baile y risas en su cuenta de Tiktok donde suben videos que enloquecen a sus fans por el gran amor que se demuestran a través de besos, abrazos y coreografías que hacen de los temas del otro.

VDV