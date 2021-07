Luis Novaresio y Braulio Bauab juntos en televisión tras su casamiento

Tras dar el sí, Luis Novaresio y Braulio Bauab se mostraron juntos por primera vez como esposo en la televisión. Juntos, abrieron "Debo Decir", el programa que el periodista conduce en América.

“Estoy en casa, contento. Es una de nuestras primeras noches de casados”, dijo el empresario inmobiliario.

Novaresio y Bauab se casaron por Civil el 15 de julio, día en se celebró el 11° aniversario del matrimonio igualitario. Tras la ceremonia en el Registro de la calle Uruguay, celebraron un Zoom con amigos donde realizaron la tradicional rotura de copas judía que marca el inicio de una nueva familia. "Estoy muy feliz, no paré de llorar", reveló el periodista tras la boda.

En el estudio de "Debo Decir" y frente a los invitados, los esposo revelaron datos de su intimo festejo y mostraron las inscripciones que llevan sus alianzas. La de Luis tiene grabado “Churro Moi”, como lo llama el empresario; mientras que en la de Braulio se lee: “Callate Benedetti”. “Yo le escribía todas las mañanas una carta de amor. Y un día parece que le escribí algo medio berreta y él me dijo. ‘Che, esto es de sobrecito de azúcar...’. Entonces yo le dije: ‘Pará, callate Benedetti. ¡Cómo si vos fueras un gran escritor!’”, confesó el periodista sobre la razón de esa inscripción en la alianza de su marido.

Llegó el día: se casó Luis Novaresio con Braulio Bauab

Si bien su idea era casarse en marzo del año que viene y hacer una gran fiesta al aire libre, Luis Novaresio cambió de idea y hoy pasará por el Registro Civil de la calle Uruguay para dar el sí junto a su pareja el empresario Braulio Bauab.

El matrimonio se celebrará justo el día en que se están pro cumplir 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. "El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?, empezó diciendo Luis y su novio Braulio agregó: "Para contarte que nos vamos a casar y si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces..." y Novaresio completo: "Vamos a hacer una fiesta virtual después va el link, pero te esperamos ahí", concluyó el prestigioso periodista.

"Nos dieron un par de opciones y elegimos está", dijo Novaresio al llegar al civil. Por su parte Braulio afirmó: "Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito" Por su parte Luis amplió: "La fiesta presencial no se cuando la vamos a hacer, la Luna de Miel no podemos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar".