Luis Novaresio y Braulio Bauab mostraron un poco de la intimidad de su boda y festejo

Ayer al mediodía seguramente será un momento histórico e imborrable para Luis Novaresio y Braulio Bauab ya que dieron el sí y se convirtieron en un matrimonio en el Registro Civil de la calle Uruguay junto a 10 invitados ya que el enlace se realizó al aire libre. Luego alrededor de las 16 horas hicieron un multitudinario zoom para celebrar con sus amigos y hoy compartieron algunas imágenes de lo que fue su gran día.

Tanto el prestigioso periodista y el empresario inmobiliario compartieron sus vivencias del día mediante historias desde sus cuentas de Instagram. Allí se puede ver el look de ambos para la boda, cuando se ponen los anillos y hasta una captura de la computadora familiar en donde se ve a casi todos los invitados a la celebración vía zoom.

"Nos casamos y estamos felices, elijo a este hombre para toda la vida para convertirnos en viejitos. Es un día muy especial y lo queremos vivir a pleno", había dicho Braulio momentos antes de entrar al civil.

Ingresá a la galería de fotos y mirá todos los momentos que compartió el matrimonio.

El momento en el que se ponen los anillos en el civil.

La celebración vía Zoom.

Si bien su idea era casarse en marzo del año que viene y hacer una gran fiesta al aire libre, Luis Novaresio cambió de idea y hoy pasará por el Registro Civil de la calle Uruguay para dar el sí junto a su pareja el empresario Braulio Bauab.

El matrimonio se celebrará justo el día en que se están pro cumplir 11 años de la sanción del matrimonio igualitario. "El corona cambió un montón de cosas incluso que estemos haciendo este video ¿para qué?, empezó diciendo Luis y su novio Braulio agregó: "Para contarte que nos vamos a casar y si bien nos encantaría hacer una mega fiesta e invitarte y no podemos, entonces..." y Novaresio completo: "Vamos a hacer una fiesta virtual después va el link, pero te esperamos ahí", concluyó el prestigioso periodista.

"Nos dieron un par deopciones y elegimos está", dijo Novaresio al llegar al civil. Por su parte Braulio afirmó: "Estoy muy feliz de casarme con este gran hombre con el que me quiero hacer viejito" Por su parte Luis amplió: "La fiesta presencial no se cuando la vamos a hacer, la Luna de Miel no podemos... Quizás nos vamos un fin de semana a festejar".

