Lopilato recordó que recibió un regalo de Kanye West, el marido de Kim Kardashian, y no sabía quién era

Esta semana, y después del escándalo que se suscitó con su marido, Michael Bublé, Luisana Lopilato dio una entrevista con Intrusos en donde habló de este conflicto. Pero además, la actriz se refirió a diversos aspectos de su vida; entre ellos, contó que la mismísima Kim Kardashian le envió un obsequio de parte de su marido Kanye West, a quien ella no conocía en absoluto.

"Kim Kardashian me envió un regalo de su marido y yo no sabía quién era. A Kim sí la conocía, pero el regalo era de su marido y Mike me cargaba porque él es muy famoso. Es cantante, creo. Pero yo vivo en la luna: no miro tele, solo películas de Disney", explicó, y reveló que lo que le llegó era un par de zapatillas de la marca de West.

Tras la revelación, la actriz confesó que esta no es la primera vez que le pasa algo así. "Estábamos en un hotel de Nueva York, yo bajé a desayunar con los chicos y Mike se quedó durmiendo un rato más. Y cuando bajó, él, que se conoce a todo el mundo, me preguntó si sabía quién estaba al lado mío. Cómo le dije que no, lo googleó y me mostró... ¡Y era Al Pacino!"

¡Tremendo!