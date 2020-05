Luisana Lopilato habló de la polémica por los videos con Bublé: "Recibí amenazas de muerte"

A punto de estrenar Corazonada en Netflix , Luisana Lopilato se refirió al escándalo con su marido Michael Bublé por su actitud en algunos videos de redes sociales.

"No le quiero dar importancia a este tema. Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras y esta todo el tiempo fijándose como hacerme cada vez más feliz. Sufrimos mucho con mi familia para darle tiempo a estas cosas, hay solo amor", dijo en Intrusos.

Visiblemente consternada por la situación, la actriz admitió que "sintió mucho dolor". "Si querían lastimarme lo lograron. Así todo no les alcanzó. Mi manager hablaba con los programas y le decían que tenían que hablar de este tema porque eran TT", dijo y confesó que le llegaron amenazas mediante las redes.

"Me mandaron fotos con armas diciéndome que lo iban a matar a Mike cuando llegue Argentina. Recibí amenazas con golpiza. Me dijeron que porque era religiosa era tontita y yo tontita no soy y no me callo nada. Mike nunca lo permitiría. Esta familia sufrió mucho. En mi casa es lo único que hay es amor, es lo que único que importa", disparó.

"Michael ama argentina y estar conmigo. Se lo tomó con dolor. Nos llegaron fotos de armas No es lindo que te amenacen de muerte. Pero tengo miedo porque nos llegaron muchas fotos que me dieron temor", siguió.

Luego, se refirió al estreno de Casados con hijos y la desvinculación de Érica Rivas. "La verdad no sé mucho. Me dio lástima. No quiero entrar en detalles. Estamos re contentos de volver. Es un personaje que amé muchísimo. Estoy con muchas ganas", dijo eludiendo la polémica.

"Ni Flor ni yo vamos a hacer algo que no nos sintamos cómodas. Si tanto ella como yo no nos gusta no lo haremos. Cada uno hizo su propio arreglo. Me metí más con mi hermano y hablé con él. Lo hicimos los dos. Siempre tuvimos buena relación con Erica, la aprecio. Estar lejos te corta esos vínculos", aseguró sobre los rumores del descontento de Rivas.