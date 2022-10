Maite Peñoñori: “La tele genera mucha fantasía, no tomo nada personal”

Florencia de la V la llama “la promesa” y este título la llena de orgullo. Maite Peñoñori empezó a los 21 años bajo el ala de uno de los periodistas más importantes del país y comenzó un camino de hormiga que hoy la tiene en el panel del histórico Intrusos.

“Mi primer trabajo en radio fue con Juan Alberto Badía. No la podía creer. Fue súper generoso, divertido, me cargaba todo el tiempo. Tenía mucho sentido del humor”, contó la periodista en una entrevista exclusiva con CARAS Digital.

Después de ese empuje el camino fue también cuesta arriba, pero auspicioso. “Seguí con Nancy Pazos en Radio Uno. Ahí la conocí a Fernanda Iglesias y ella me dijo ‘yo te voy a llevar a la tele’ y lo cumplió. Ella le dijo a su marido, Pablo Nieto, para que pueda ingresar a Nosotros a la mañana con Fabián Doman. Después de muchos años, Fernanda me contó que cuando Pablo me vio le dijo que ‘parecía recién salida del colegio’ pero ella le dijo que me convoque igual”, admitió.

Maite Peñoñori, en exclusiva para CARAS Digital. Fotos: Marcelo Silvestro.

A pesar de que la participación en Nosotros a la mañana no duró lo que esperaba, su paso por el programa fue el puntapié para trabajar con Ángel de Brito en LAM, el programa más visto en prime time matutino de El Trece que lo llevó a Intrusos y también a ser columnista en el programa de Marcelo Longobardi en CNN Radio de 6 a 10 de la mañana.

-¿Qué fue lo peor que te pasó en el trabajo?

Me crucé con gente muy generosa. También trabajé con Pilar Smith y por ella lo conocí Ángel y le dije que hable con él por mí para entrar a LAM. Y después le dije a Andrea Taboada. Cuando le llegó el mensaje a Ángel me dijo ‘me hablaron 30 personas de vos’ y ahí empecé. Yo siempre respondí con trabajo, pero me encontré con personas muy generosas.

En el medio son ‘jodidos’ con las mujeres pero a mí me gusta también marcar eso. Me parece que es la fama que que han tratado de hacernos, pero yo me he cruzado un montón de buenas minas en este medio. En LAM, por ejemplo, se ve de afuera como muy agresivo o confrontativo. Yo tuve lindas experiencias con todas. Me llevé algo re lindo.

Maite Peñoñori, la revelación de Intrusos. Fotos: Marcelo Silvestro.

-¿Cómo fue el cambio de pasar de trabajar en LAM a Intrusos?

Para mí implicó todo un desafío. Me costó mucho tomar la decisión, pero estaba hacía casi seis años en LAM. Me parecía un desafío atractivo. Me implicaba salir de mi zona de confort, trabajar con otras personas, estar en un programa con una marca como Intrusos. Flor (De la V) me da mucho lugar. Me dice todo el tiempo que soy “la promesa” y para mí es un montón de responsabilidad. En Intrusos encontramos el lugar para divertirnos y reírnos. Y eso me parece que del otro lado también trasciende.

-¿Cómo manejás las chicanas y la exposición?

Tengo mi carácter y y también me parece que es un medio donde te tenés que hacer valer. Nunca me engancho, ni me voy a ir a mi casa amargada. Siempre soy respetuosa. Siempre me gusta quedar en buenos términos y con buen trato. Uno a veces cuenta cosas , que pueden generar enojo. Siempre trato de no herir susceptibilidades, pero también es un programa que tiene mucha repercusión y rating.

Maite Peñoñori, la revolución de Intrusos. Fotos: Marcelo Silvestro.

-¿Cómo tomás el enojo de los famosos?

Hace poco Gerardo Romano se me enojó bastante al aire, pero creo que estaba muy sensible con el tema de la denuncia y demás. Ellos saben que también es nuestro trabajo. A veces la información que damos le sirve a ellos, nos sirve a nosotros.

También me ha pasado de cuando sabés que del otro lado te van a salir a desmentir, pero confiás plenamente en las personas que te dieron la información y lo contás igual, a riesgo de que de que te lo vayan a negar.

De todas maneras, si hoy le escribo a Marcelo Tinelli un WhatsApp me lo contesta. Eso lo genera el trabajo, es un ida y vuelta. Como te decía, yo también siempre fui respetuosa y no tomo nada personal. Yo sé que la tele genera mucha fantasía, pero no tomo nada personal, para mí es un trabajo.

-¿Te gustaría conducir?

Me gustaría, pero creo que todo va pasando a su debido tiempo. No es algo que me desespere, siento que todo va fluyendo y hoy por hoy estoy re feliz con el lugar que me da Flor de la V, con la radio también. Creo que todo va llegando a su tiempo todo tiene una maduración. Tengo 30 años. Tengo que seguir aprendiendo. Está bueno que las oportunidades lleguen cuando uno está bien plantado y preparado para eso.

Maite Peñoñori. Fotos: Marcelo Silvestro.

-Te llega mucha información al teléfono pero, ¿qué hacés cuando no estás con el celular?

Me llega información pero tengo mucho cuidado y la filtro mucho. Escribo al protagonista para confirmar. Pero es difícil dejar el teléfono porque así es nuestro laburo. Martín, mi marido, se dedica lo mismo entonces tratamos de ponernos límites. Empecé con cerámica para dejar un poco el celular y me re enganché. Cuando entreno tampoco estoy con el teléfono.

Maite Peñoñori. Fotos: Marcelo Silvestro.

-¿Qué le aconsejarías a alguien que recién empieza?

Que perseveren que sean insistentes. Al principio tenés un montón de "No". Está bueno estar preparado. Para que cuando llegue la oportunidad la puedas aprovechar. Para mí estudiar abre la cabeza yo estudié primero locución. Me recibí el locutora a los 21 y a la vez también estudiada teatro con Agustín Alesso y después empecé la Licenciatura en Comunicación, que terminé presentando la tesis en pandemia. A mí me encantó haber estudiado lo que estudié. Ahora tomo clases de neutro, de inglés para mejorar mi fonética. También me propuse leer un libro por mes para estar activa.

-¿Cómo es Maite?

Soy espontánea. A veces eso te juega en contra porque no soy muy buena careteando. Cuando algo me incomoda se nota, pero también creo que fue como mi gran herramienta. Remadora también, creo que remadora es la palabra.

Por: Alfonsina Murialdo y Dolores Villalba

Fotos: Marcelo Silvestro.