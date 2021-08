El drama de Maite Peñoñori en Miami

La panelista y cronista de “LAM”, Maite Peñoñori, viajo a Miami junto a su esposo para tomarse unos merecidos días de descanso y desconexión total. Mientras la estadía transcurrió perfecta, entre días y playa y cenas de a dos, la vuelta se volvió un verdadero drama para la pareja que quedó varada en Estados Unidos.

“Le queremos mandar un beso a Maite, que se fue de vacaciones, por eso está Majo Martino reemplazándola, pero ella ahora está varada. Otra más que no puede volver. No sabe hasta cuándo, le cancelaron el vuelo y va a tardar más tiempo de lo previsto”, explicó Ángel de Brito, al inicio de la edición del martes de “LAM”.

Maite Peñoñori deberá permanecer en Miami hasta, por lo menos, los primeros días de septiembre cuando está previsto su regreso. El mayor problema que aqueja ahora a la periodista es la falta de dinero frente a los gastos imprevistos que se están presentando.

Yanina Latorre logró regresar a Buenos Aires tras meses varada

A fines de junio, el Gobierno nacional dispuso el cierre de fronteras por el aumento de casos de covid. Yanina Latorre, que se encontraba en Miami junto a su familia, quedó varada varios días sin poder regresar al país. Desde la costa estadounidense, la panelista se mostró furiosa por los festejos ocurridos en el Obelisco, tras el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América, y finalmente pudo pisar suelo argentino.

“¿Alguien me podría explicar por qué la gente se puede juntar a festejar en el Obelisco y los argentinos que están fuera del país no pueden volver? ¡Gracias! Albertico (sic), ¿en el Obelisco no te contagias? ¿Serías tan amable de explicarme?", publicó furiosa Yanina Latorre.

La panelista, que muestra su día a día a través de su cuenta de Instagram, esta vez aprovechó para contarles a su millón y medio de seguidores, que finalmente regresó al país. Mediante una historia de la red social, la mujer de Diego Latorre publicó: “Estoy arriba del avión. De a poco va saliendo todo. Está lleno de gente y todos, un amor. Se armó un quilombo divino”.

Ante la noticia de su regreso, quien se alegró fue Ángel de Brito y así lo confirmó en Twitter: “Ya está volviendo a Buenos Aires, @yanilatorre. Después del aislamiento vuelve a Los Ángeles de la Mañana”.