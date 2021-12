Maite Peñoñori reveló los motivos de su renuncia a LAM

A muchos les causó sorpresa la decisión de Maite Peñoñori de renunciar a LAM, para empezar a formar parte del panel de Intrusos. Y fue por eso que, en una entrevista con Mitre Live, la periodista reveló: “Cuando me llamaron sentí la inquietud de probar otras cosas y probar otra pantalla. Tener otros jefes, conocer a nuevos compañeros”.

Cabe recordar que Maite Peñoñori, dio sus primeros pasos a nivel profesional en ElTrece, más precisamente en el programa de Fabián Doman. Más tarde se convirtió en la notera de LAM, donde contó que le tocó hacer largas guardias periodísticas y fue así como se fue ganando su lugar hasta convertirse en panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Maite Peñoñori

Maite Peñoñori asegura que Ángel de Brito siempre fue muy generoso con ella por reconocer el trabajo que ella hacía en principio como notera y luego como panelista. Más allá del cambio, la relación con las angelitas es excelente y eso quedó plasmado en las redes, donde Cinthia Fernández le dedicó unas lindas palabras de despedida, deseándole lo mejor en esta nueva etapa, y Yanina Latorre afirmó que la aman.

Por su parte, Ángel de Brito también reconoció públicamente el cariño que le tiene a Maite Peñoñori como persona y como compañera. Y como si eso fuera poco, al momento de despedirla reconoció todo su esfuerzo y sus ganas de trabajar durante toda su estadía en LAM.

Maite Peñoñori junto a Ángel de Brito

La salida de Maite Peñoñori no es el único cambio que anunció Ángel de Brito, ya que un día después de haber anunciado la salida de la periodista, reveló que el 31 de diciembre es el último programa de LAM que llega a su fin como tal. Por lo pronto el conductor no reveló cuáles son los proyectos que tiene en mente para el año que viene. Maite Peñoñori dejó en claro que no estaba al tanto de la finalización del programa y que la decisión de pasar a formar parte de Intrusos, la tomó antes de enterarse del anuncio del conductor.