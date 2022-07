Majo Martino y Locho Loccisano es una de las parejas más mediáticas del momento, sea por estrategia para subir los números del rating del Hotel de los Famosos, o no, la pareja se mantiene unida luego de que las grabaciones del reality terminaron. Tanto así, que se les ve muy unidos en eventos personales y por las calles de Buenos Aires.

El fin de semana pasado Majo Martino celebró su cumpleaños número 38 y a la fiesta, obvio, no podía faltar su nueva conquista, Locho Loccisano, el hombre del momento, que con sus ojos azules se robó los suspiros de muchos, sumado a que su popularidad tomó mayor fuerza, luego de que se mostrara al aire, cómo varios concursantes que formaron el grupo “La Familia” dentro del Hotel de los Famosos”, lo llevaron a situaciones extremas, debido al bullying o Mobbing, en el caso de los adultos.

Majo Martino reveló el romántico regalo que le dio Locho Loccisano.

En un nuevo móvil con LAM, la periodista habló sobre su vínculo amoroso con el cantante y músico y entre la charla, Estefanía Berardi fue muy directa al preguntarle a Majo, cómo era Locho como novio, al momento de tener que pagar, pues él, años atrás, le había dicho a ella, que si una mujer lo invitaba a salir, ella tenía que pagar. Majo fue concreta y respondió que el cantante ha pagado sin problema.

Ahí llegó el tema del regalo de cumpleaños y Martino reveló el romántico presente que Locho Loccisano tuvo con ella ese día: “Para el cumpleaños me regaló… me mandó un desayuno (no fue canje) y un oso… Me regaló ropa también ¡Estuvo divino!”.

Majo Martino insiste que con Locho no son novios, pero, dada la insistencia de todos en el piso de LAM, la periodista confesó que se están conociendo, que sí están saliendo, pero que no le pone rotulos a la relación, cada uno es libre. Pero, dejó claro que no está en una relación abierta, pues es algo de lo que nunca haría parte.

La razón por la que Charlotte no fue al cumpleaños de Majo Martino

Majo Martino siempre ha sido muy cercana a Charlotte Caniggia y a Alex Caniggia, ambos estaban invitados a su fiesta de cumpleaños. Alex no fue, porque no puede salir hasta que él no salga del aire en el reality y Charlotte dejó de ir con su amiga, para no provocar un mal momento en su relación familiar, pues Majo y Melody Luz, la novia de Alex, no se llevan bien.

“Entiendo que si Melody no me banca, venir a mi cumpleaños es una provocación para ella y ella tiene que convivir con el hermano”, remarcó Majo Martino. Sin ánimo de dejar en el medio a Charlotte, la exparticipante de El Hotel de los Famosos, aceptó que no fuera y mantiene la mejor de las relaciones con su amiga Charlotte.