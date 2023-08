Cada fin de semana, Marcela Pagano vuelve a “su lugar en el mundo”: la casa de sus padres en El Palomar, partido de Tres de Febrero. Se reconoce “inquieta, hiperactiva, sociable, comunicativa, curiosa, extrovertida”.

La candidata a diputada por la Libertad Avanza dice que la perra Bulldog Francés de cinco años llamada Mora es su gran compañera. Cuenta que hace Yoga, caminata, gimnasia localizada… Y confiesa: “Mi único fanatismo en la vida lo tengo por Luis Miguel. Ahora lo fui a ver dos veces. Siempre que viene a la Argentina estoy presente en sus shows cantando sus canciones”.

Sobre su vida personal, Marcela Pagano está soltera y feliz. No quiere forzar las cosas: “Me considero una mujer muy disruptiva. Nunca se me presentó como objetivo de vida casarme y tener hijos. Respeto y admiro a las mujeres que tienen tan clara esa meta. Yo trato de viajar tres veces por año, por placer y porque estudio la cultura de cada lugar. Tampoco me considero arraigada a los vínculos, soy muy despojada. Y para una pareja es difícil comprender mi forma de ser ”, explica.

