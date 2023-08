Marcela Pagano posa para CARAS con el mismo ejemplar de la Constitución Nacional que tenía a los 12 años, cuando en la secundaria le hacían estudiar cada artículo.

Ella tiene una cara conocida. Hizo mucha televisión y sus análisis económicos y políticos siempre oscilaron entre el dato frío y la opinión contundente. Es Licenciada en Comunicación Social, con un post-grado en economía y finanzas. Desde los 20 años, trabaja en los medios: cinco años y medio en Ambito Financiero; siete años y medio en Clarín; después TN y luego América. Hoy sigue haciendo periodismo (conduce “A quien quiera oír”, por Radio Del Plata, de 12 a 14; y tiene su propio canal de YouTube); pero a ella le piden notas porque se metió en política.

Es candidata a Diputada Nacional en la provincia de Buenos Aires por la lista de La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei que dio un batacazo en las PASO.

Pero, tanto que criticó a la política, ¿cómo es posible que ahora participe de ella? “Toda mi carrera me dediqué a la economía y a la política económica. Lo mío no era prejuicio contra la política, más bien un juicio con conocimiento de causa (Risas)”, le dice a CARAS en las oficinas que posee su espacio político en Puerto Madero. “La política avanzó mucho sobre los medios de comunicación. Cuando me echaron (del último canal donde trabajó) por contar lo que estaba sucediendo en la actual gestión económica y querer entrevistar pluralidad de voces, me di cuenta de que tenía dos opciones: o me callaba; o debía disputarles el poder”.

Marcela Pagano explica porqué le llevó un mes decidir aceptar la propuesta de Javier Milei

Marcela Pagano confiesa qué le sucedió cuando Milei le propuso integrar su espacio. “Javier no tuvo que trabajar mucho para convencerme, pero sí es cierto que yo no acepté de entrada. Me llevó un mes tomar la decisión. Tuve que evaluar los costos y los beneficios, no por mí sino por mi familia" arranca diciendo Pagano.

" Tenía que explicarles lo que podía suceder, eso es lo que más me costó digerir. Por mí no tanto, porque tengo una mirada de la vida en la que creo que nada es tan rotundo. La vida es un cambio constante. Y te cuento que no fue Javier el único que me propuso entrar a la política, también lo hicieron otros dos espacios que por respeto no los quiero mencionar. Pero elegí hacerlo con alguien como Milei que representa lo que realmente considero que hay que hacer en este país: un cambio rotundo. ¡Un giro de 180 grados!”, agrega.

Marcela Pagano dice que su aspiración no es vivir de la política

“Tuve varias veces la posibilidad de irme al exterior, pero mi único arraigo es con este país, porque lo amo. Quiero recuperar las condiciones de vida que tuve de chica: jugar en la calle, andar en bicicleta y no tener miedo de que me la roben, hablar por teléfono en la vía pública. La libertad de trabajar e invertir en esta bendita Argentina. Decir en unos años que gané, que me pude comprar una casa grande, con un jardín donde pueda tener cinco perros más. Mi balance tiene que ser de ganancia. Lo único que me interesa es poder apostar a mi Argentina", definió la periodista.

Para cerrar, Marcela Pagano sentenció "No estoy haciendo esto por mi carrera política, no me interesa eso. Solo quiero recuperar la libertad. Me propuse que no me la saque nadie, y la única manera era ponerme al frente de mi propia lucha. La otra opción era quedarme en el mismo lugar, para algunos cómodos y para mí muy incómodo, siendo una mera relatora de malas noticias”.



