Marcela Tauro vivió una experiencia paranormal luego de perder un bebé: "Nadie sabía eso"

Marcela Tauro manifestó en más de una oportunidad que se considera una persona creyente. De hecho, en su última visita a "LAM", se animó a revelar que en un vivo de Instagram que hizo junto a un médium de Estados Unidos, los padres de Jorge Rial le pidieron que deje todos los problemas que tenía con su hijo, en manos de ellos.

Como si eso fuera poco, Marcela Tauro compartió en "Intrusos" su experiencia personal con el plano paranormal. La periodista reveló que en en su charla con el médium, le habló de un bebé que ella había perdido: "Me habló de un bebé que yo perdí. Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo. Me describió a mi hijo hoy. Me dijo que Juan Cruz es igual. Me dio un mensaje".

Marcela Tauro.

Sus compañeras, Flor de la V y Virginia Gallardo quisieron saber cuándo fue que Marcela Tauro perdió el embarazo, por lo que la periodista explicó: "A los meses, no hacía un año que había nacido a Juan Cruz. Que yo ni sabía, el médico me preguntó si estaba durmiendo con mi marido porque estaba embarazada. Yo todavía no me había recuperado, físicamente estaba muy débil".

Marcela Tauro expresó cómo se sintió en ese momento: "No te da miedo, al contrario, sentí más ganas de saber. Del bebé me dijo que tenía que ponerle un nombre. Y ahí aprendes un par de cosas, que tenés que prenderle una vela para que eleve, porque hay almas que no elevan. Hay algunos que se quedan sufriendo. No sabemos cómo morimos, hay gente que muere y por ahí no esperaba morir. El alma queda, el cuerpo se fue y el alma no sabe qué pasó, entonces no eleva, se queda acá pululando".

Marcela Tauro reveló una experiencia paranormal

Cuando parecía haber terminado el tema de Jorge Rial, Marcela Tauro hizo una revelación impensada: "El año pasado contacté a un médium de Estados Unidos. Le escribí y tardó un montón en contestarme. Me responde justo el día que tengo una pelea al aire con Jorge Rial. Dije 'debe ser una señal' y lo invité a hacer una entrevista para mis redes"

Marcela Tauro se explayó: "Cuando terminó el vivo de Instagram, me dice 'Acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo, se llaman Victoria y Ramón'. '¿Son familiares de sangre?', le pregunté. 'No, no son de sangre. Me dicen que dejes todo en manos de ellos'¡Eran los padres de Rial!".