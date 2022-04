Marcela Tauro habló de su relación laboral con Jorge Rial: "Me decía barbaridades por la radio"

Marcela Tauro por fin cumplió su promesa de ir a "LAM" y se sometió a una gran cantidad de preguntas y respuestas que respondió sin pelos en la lengua. Lo más curioso fue que reveló cómo era su relación laboral con Jorge Rial, ya que compartían programa teniendo mala relación.

Actualmente, Marcela Tauro forma parte del panel de "Intrusos", y como era de esperarse, Ángel de Brito le preguntó si volvería a trabajar con Jorge Rial. La periodista respondió: "A esta altura no sé, pero no quiero decir que no, porque siempre estuve peleada con él y volví a laburar estando peleada".

Marcela Tauro y Ángel de Brito

Para explicarse mejor, Marcela Tauro aclaró: "Cuando él me volvió a llamar para trabajar con él, me decía barbaridades por la radio". De esa forma evidenció que siempre supo dejar de lado las diferencias personales al momento de elegir un trabajo.

Marcela Tauro reveló una experiencia paranormal

Cuando parecía haber terminado el tema de Jorge Rial, Marcela Tauro hizo una revelación impensada: "El año pasado contacté a un médium de Estados Unidos. Le escribí y tardó un montón en contestarme. Me responde justo el día que tengo una pelea al aire con Jorge Rial. Dije 'debe ser una señal' y lo invité a hacer una entrevista para mis redes"

Marcela Tauro

Marcela Tauro se explayó: "Cuando terminó el vivo de Instagram, me dice 'Acá veo una pareja, dos personas, que partieron hace mucho, te quieren decir algo, se llaman Victoria y Ramón'. '¿Son familiares de sangre?', le pregunté. 'No, no son de sangre. Me dicen que dejes todo en manos de ellos'¡Eran los padres de Rial!".

Pía Shaw le preguntó si le había contado a Jorge Rial sobre esta experiencia. Marcela Tauro aseguró: "Dudé en decirle. Pasa que estábamos peleados. De todos modos, me parece que él no cree en estas cosas".