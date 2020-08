Marcelo Tinelli habló de la posibilidad de una vuelta especial

Marcelo Tinelli compartió un mensaje a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en el que expresa su deseo de hacer un especial con el humor clásido de Videomatch. De esta manera, la celebridad argentina invitó a sus seguidores a tomar la decisión final.

"Cómo andan? Les quería contar una cosa. Tengo muchas ganas de volver a hacer humor con el equipo original de Videomatch, convocarlos y hacer algún programita por ahí por Instagram", comenzó el empresario de 60 años en sus redes sociales.

Luego, el conductor de televisión continuó: "¿Cómo lo ven? es una idea que se me ocurre, no se diganme qué sienten. Tenía ganas de hacer un vivo pero con todos los integrantes del viejo VideoMatch. Así que a partir de lo que me digan veremos si los convocamos a todos".

"Siento que me parece que es el momento. Para hacer algún especial. Es una ideita que les tiro. Bueno besos", finalizó el periodista. Cabe recordar que la pandemia por el Coronavirus llevó a que Marcelo tomara ciertas determinaciones en este 2021.

Como por ejemplo su salida del aire con el Bailando por un sueño. El aumento de contagios en el país y por ende en la televisión vio imposible la vuelta de este año al ser un certamen en el que los participantes tienen mucho contacto entre si.

Hace casi dos semanas dio inicio al Cantando 2020, en su quinta edición, con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández. En esta oportunidad, Tinelli habló de una posible vuelta a los programas humorísticos pero a través de las redes sociales.