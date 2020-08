El comentario de Cande Tinelli a Guille Valdés, en medio de rumores de reconciliación con Marcrelo

Los rumores de reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guille Valdés son cada vez más fuertes y, a pesar de que los protagonistas no confirmaron las versiones, los trascendidos así lo afirman.

Pero mientras se especula con una segunda oportunidad en la pareja, la modelo sigue a full con su rol de empresaria y el desarrollo de sus productos de belleza. Mediante las redes sociales, la actriz de 43 años compartió una sensual imagen para promocionar su marca de cosméticos que no pasó por alto entre sus seguidores.

Pero entre la cantidad de mensajes, el de Cande Tinelli llamó la atención. Al parecer, entre las diosas no hay mala onda y así quedó en evidencia por el comentario de la It Girl. "Descubrí el poder del cacao, semilla ancestral usada en ceremonias, como alimento y bálsamo súper poderoso", escribió Guille en su post y la cantante respondió: "Se me vienen automáticamente los vinos a la cabeza. Tas diosa".

Vale destacar que, ni bien se confirmó la ruptura con Marcelo, los rumores de una mala onda entre Cande y Guille comenzaron a correr. “Guillermina lo decidió todo y no es porque no lo ame, pasa por otro lado. El problema es que los hijos de ambos no se llevan bien. En el departamento 'de abajo' vivían Cande, Guillermina, Marcelo, y Lorenzo. Cande no se llevaría bien con los hermanos. En el departamento 'de arriba' vivían los hijos de Valdés”, contó Mercedes Ninci tiempo atrás en Bendita TV.