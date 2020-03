Marcelo Tinelli se fue a Esquel: "Vine a mi casa a hacer la cuarentena"

Marcelo Tinelli emprendió viaje a Esquel junto a Guillermina Valdes y sus hijos. La decisión del conductor revolucionó a todos y generó sentimientos encontrados en las redes sociales.

"Se va a esta tarde en un avión privado, él tiene casa allá y se va a hacer la cuarentena", confirmó ayer Jorge Rial en Intrusos. "Es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? Están pidiendo que la gente se quede en la casa. El gobierno está diciendo que no son vacaciones, que no se vayan... a mí me gustaría irme a la costa también", disparó Marcela Tauro, enojada.

Horas después de que trascendiera la noticia, Marcelo aseguró: “Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998”.

“Nosotros vamos a hacer la cuarentena en Esquel y voy a cumplir con mis obligaciones laborales de manera home office desde acá”, aseguró el conductor y resaltó que "no se fueron de vacaciones".

Marcelo llegó al Aeropuerto de la ciudad de Esquel, alrededor de las 16.45, junto a Guillermina, Candelaria, Lorenzo y dos hijos de la empresaria -Fruto de su relación con Emanuel Ortega-

“Yo vengo cuatro veces al año y ahora estamos con la familia cumpliendo con el aislamiento y el confinamiento que dictó el Gobierno, y lo vamos a seguir haciendo desde acá. La verdad que cumplimos con los controles sanitarios como pide la provincia y no vamos a salir de casa”, justificó el conductor al portal Teleshow.