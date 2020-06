Marcelo Tinelli recordó a Federico Ribero con un conmovedor mensaje

Marcelo Tinelli perdió en 2013 a su mejor amigo Federico Ribero, quien murió luego de una dura lucha contra el cáncer de pleura. En ese entonces llevaba 13 años de casado con la ex modelo Andrea Bursten, con quien tuvo dos hijos Francesca y Stéfano. En esta fecha que se recuerda su memoria, el conductor lo recordó en sus redes sociales con una foto inédita que comparten junto a sus hijos.

"Hoy se cumplen 7 años desde que nos dejaste fisicamente. Hoy estás más presente que nunca en mi familia, y en Andy y tus hermosos hijos Franchu y Fefo. Me gustaría tenerte, reír juntos, contarte lo bueno y lo malo que me pasa. Con un mate de por medio. Con una copa de buen tinto. Como lo hacíamos siempre. Te extraño querido amigo Fede. Estás dentro mío hasta el último instante de mi vida", expresó Tinelli ante sus millones de seguidores en Instagram . En tanto, Francisco Tinelli, quien aparece en la foto del recuerdo, escribió: "Los amo"

"Empecé a sentir un gran cansancio. Me agitaba. Me parecía raro que ellos, que no eran tan amantes del deporte, pudieran hacerlo sin problemas. Yo atribuía mi estado al cambio de clima, de horario, de comidas. Cuando regresé a Buenos Aires, fui al gimnasio, y sólo pude correr en la cinta un minuto. Paré y dije: Basta, no doy más. En el tiempo que me quede después, habré sido una persona más completa, compasiva e inteligente. Yo ya me siento un ganador", confesó el mismo Federico en una entrevista en 2011.