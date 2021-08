Mariana Antoniale compartió un post que conmovió a sus seguidores. Desde Miami la modelo cordobesa presentó oficialmente al nuevo integrante de su familia: un cachorrito.

"La dulzura y la ternura, revelan la delicadeza del alma", expresó "La Niña Loly" en su cuenta oficial de Instagram.

La ex novia de Jorge Rial está instalada en Miami desde hace varios años y mantiene su vida personal en la más absoluta reserva. Tiempo atrás, sus seguidores manifestaron su preocupación por su "desaparición" de las redes sociales, donde estuvo cuatro meses sin hacer ningún post.

Mariana Antoniale presentó al nuevo integrante de su familia

Sin embargo, Mariana Antoniale regresó a sus constantes posteos y se mostró relajada desde la mansión que comparte con su pareja, el manager de Marc Anthony, en la ciudad de la Florida.

Las teorías sobre la desaparición de Loly Antoniale de los medios

Meses atrás, Loly Antoniale fue involucrada en rumores de embarazo, motivo por el que habría desaparecido de las redes. “Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea Taboada en LAM meses atrás.

Al escuchar esta bomba, De Brito se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.