Loly Antoniale confirmó cuándo volverá a los medios

Loly Antoniale reapareció en las redes sociales después de una larga ausencia que preocupó a sus fans.

La ex novia de Jorge Rial, que desde hace varios años está instalada en Miami, despertó rumores de todo tipo cuando decidió alejarse del mundo 2.0 para tomar un descanso.

Ahora, la modelo cordobesa volvió con todo y hasta confirmó que regresará a los medios locales para hablar de su misteriosa vida. Tal como confirmó Ángel de Brito, Loly Antoniale dará una entrevista en LAM pronto. "Cuando aparezca va a ser en LAM", contó el conductor y La Niña Loly replicó: "Claro baby".

Las teoría sobre la desaparición de Loly Antoniale de los medios

Antes de su reaparición en redes sociales, algunos rumores sobre Loly Antoniale empezaron a correr. “Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea Taboada en LAM meses atrás.

Al escuchar esta bomba, De Brito se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

