Mariana Fabbiani hizo una profunda reflexión en el día de su cumpleaños

Hoy es mi cumpleaños! 😊🎂 son 45 ..🙈 y siento que es un montón! No se en que momento cumplí todos esos años! Pero bienvenidos!!! No creo en la edad. Soy muchísimo más joven ahora que entendí un par de cosas de la vida que hace unos años, que el tiempo se me escurría mientras hacía de todo para volverme grande . Pero bueno.. son 45 😂 Así que hoy y cada día a celebrar la vida!! Lo quería compartir con ustedes ❤️ Así, riéndome fuerte arranco mi nueva vuelta al sol 🙌🏻