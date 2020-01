Luciana Salazar reveló el pacto con Baclini para proteger a Cinthia

Luciana Salazar y Martín Baclini se mostraron juntos en Punta del Este y las especulaciones comenzaron a correr.

En el momento en el que Cinthia Fernández aseguró que había mantenido un encuentro con el empresario, las imágenes de la modelo y el empresario salieron a la luz.

Aunque insisten en que son amigos, fue la actitud escurridiza de ambos ante los fotógrafos la que llamó la atención. ¿Tienen algo que ocultar?

Lo cierto es que, sobre estos rumores, la diosa confesó cuál fue el pacto secreto que acordaron. "Cuando yo llegué a Punta del Este teníamos planes de amigos, salir a bailar, hacer cosas juntos, porque todo el mundo sabe que somos amigos y no tenemos nada que esconder. Pero cuando llego, Martín me dice 'Luli necesito hablar con vos'", contó la modelo en Siempre Show de Ciudad Magazine.

"Nos juntamos en el hall del hotel y me dice 'hagamos cosas por separado, que no nos vean en un mismo lugar solos, porque no quiero lastimar a Cinthia. Yo sé que ella la está pasando mal'. No todos los hombres hacen esto. Él es buena persona", disparó.