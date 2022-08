Martita Fort retomó su carrera de modelo de la mano de Cande Tinelli

Martita Fort ya había incursionado en el mundo del modelaje hace unos años cuando posó para la primera producción de vestidos de fiesta del diseñador Alejandro Pastor.

Esta vez la hija de Ricardo Fort realizó la campaña de la marca de indumentaria que pertenece a Cande Tinelli.

Fue la misma joven quien publicó en sus Historias de Instagram el backstage de las fotos.

Martita Fort.

En los videos que publicó Martita Fort se puede ver a la hermana de Felipe Fort con dos perritos posando a cámara.

En otra toma, la adolescente se encuentra en la puerta del local de indumentaria con cajas en las manos.

Se nota que Martita Fort disfruta de su nueva carrera de modelo y evidentemente tiene futuro profesional.

Martita Fort en 2019.

Martita Fort reveló cuál es el gran sueño de su vida

En una nota con Caras en 2019, Martita Fort dijo que era la versión femenina de su padre. Con sus cristalinos ojos celestes, Martita Fort fundamentó que es porque no se deja pisar por nadie, como él se lo enseñó, y agregó que quiere casarse a los 30 años y tener hijos a los 35, también como lo hizo Ricardo. “

Mi padre nunca me impuso un estereotipo. Siempre me dejó hacer la mía. Más que ser famosa, prefiero que me conozcan por lo que haga, no de cualquier manera. Me gusta el canto y el modelaje, pero me dedicaría al mundo fashion siempre que no me cosifiquen como mujer”, aseguró la melliza de Felipe tras protagonizar la primera producción de vestidos de fiesta contratada por el diseñador Alejandro Pastor.