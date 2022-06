Martita Fort contó los detalles del último tratamiento estetico que se realizó

Martita Fort volvió a reaparecer en las redes sociales después de algún tiempo y sorprendió a sus seguidores con su más reciente cambio.

Hace algunos meses, la hija de Ricardo Fort había compartido detalles de su cambio de look en donde aparecía con una cabellera más blonda. Ahora, la heredera sorprendió con el más reciente retoque estético que se realizó.

Lejos de ocultar los tratamientos a los que se somete, Marta compartió que se hizo uno para modificarse la forma de la nariz.

Se trató de una rinomodelación, que no es permanente y se puede realizar cada seis meses. "Hace unas semanas me hice una rinomodelación donde me inyectaron ácido hialurónico, un tratamiento temporal y sin post reposo", contó Martita mostrando cómo había quedado su nariz.



La joven aseguró que era una de sus inseguridades y que quedó muy conforme con cómo la dejó este tratamiento.

Marta Fort anunció que le gustaría lanzarse como cantante

Poco a poco, los hijos de Ricardo Fort vuelven a interactuar en las redes, luego del fallecimiento de Gustavo Martínez, que fue un golpe muy duro para ambos. Pero en esta oportunidad, fue Marta Fort la que quiso tener un ida y vuelta con sus seguidores.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le consultó cuáles son sus próximos proyectos. Marta Fort respondió: "Me gustaría formarme como cantante, porque hace mucho que pienso en eso, y capaz, quién sabe, actuación", evidenciando uno de sus anhelos.

Sin embargo, como era de esperarse, los seguidores quisieron saber más sobre el tema y le preguntaron si se animaba a subir un cover de alguna canción que le guste mucho. A lo que Marta Fort respondió: "Ya hice varios covers de Billie Eilish, pero me da vergüenza subirlos todavía".

Con esa revelación, Marta Fort dejó en evidencia que el canto es una de sus pasiones, como también lo era de su papá, Ricardo Fort, que cada vez que tenía oportunidad cantaba en público.