Desde Pampita a Valeria Mazza: los mejores y peores looks de la gala del Prix Barón B

La 12° edición del prestigioso Prix Baron B – Edición Solidaridad, reunió a las más importantes celebridades del mundo de la moda, el espectáculo y los negocios. Pampita, Valeria Mazza, María Vázquez y más figuras fueron parte de este importante evento que, este año, recaudará para la Fundación Germinare.

Fundación Germinare, la beneficiaria de esta edición, se dedica a proporcionar oportunidades educativas a niños de bajos recursos económicos.

Este año, la gala solidaria requerirá una donación de $30.000 por parte de los invitados, fondos que serán destinados a apoyar los programas y proyectos de Fundación Germinare. Además, durante el evento, se llevará a cabo una subasta benéfica, permitiendo a los asistentes realizar donaciones adicionales apostando por los caballos que competirán en la carrera de esta edición.

Todos los looks de la gala Baron B

Ahora bien, en lo que respecta al ámbito de la moda y el estilo, la gala siempre es un escenario para destacar los mejores y peores looks de la noche.

Todos los looks de la gala Baron B / Fotos: Marcelo Dubini.

Valeria Mazza, que fue con Alejandro Gravier y Benicio Gravier, lució un vestido negro con textura de cuadros 3D, escote profundo y falda voluminosa by Camila Rimano, quien también vistió a Claudia Fontán.

Pampita eligió un vestido fucsia de Fabian Zitta y estuvo acompañada por Roberto García Moritán.

Entre las celebridades que asistieron estaban: Julieta Cardinali (by Maria Gorof), Santiago Artemis, Laurencio Adot con su pareja, Gabriel Lage, Ingrid Grudke, Miranda Saponara y Anushka Elliott, la host de la gala, que lució un vestido de su marca con un fascinator de Guidobono.

También dijeron "Presente": Sabrina Garciarena (by Fabian Zitta y joyas de Simonetta Orsini), Germán Paolosky (by Key Biscayne), Benjamín Vicuña (by Rochas), Julieta Spina (by Maria Gorof), y la modelo de alta costura Anto Graef (by Marcelo Giacobbe), entre otros.

En esta oportunidad el dress code exigió fascinators para las mujeres y black tie para los hombres, convirtiéndose así en uno de los eventos más importantes del año en Buenos Aires.

Fabian Zitta, Mica Riera (by Sylvie Burstin), Maria Gorof y Chloe Bello (by Puchetta) que presentó a su pareja, el cineasta Milton Kremer, también se lucieron en la gala. Al igual que Emilia Attías. Pía Slapka (by Joti Harriague) y la modelo brasileña Mauara Mariussi, que fue con su marido Miguel Reynal.

Luli Fernández (by Chanel vintage), Sofia Zamolo (by Marian Saud), María Vázquez (by El Camarin) y Angie Landaburu (by Ellie Saab) con su novio, Augusto Marini, tampoco se quisieron perder el gran evento.

Las modelos Ines Artagaveytia (by Camila Romano) y Camila Foos (by Marcelo Giacobbe), Carla Pereyra (by Marcelo Giacobbe), Puchetta y Fabian Paz, se sumaron a la celebración.

En ediciones pasadas, el evento apoyó a instituciones como ALPI, Fundación de Asistencia Social del Hospital de Clínicas "José de San Martín", la Fundación Fátima, el Banco de Alimentos de Buenos Aires, TECHO y la Red Argentina de Bancos de Alimentos, reforzando así su compromiso con la comunidad y la solidaridad.