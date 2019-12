Mica Tinelli fue atacada tras asistir a la Bombonera a ver a su novio

Mica Tinelli (31) fue embestida en las redes sociales luego de publicar unas historias en las que se la podía ver alentando a Lisandro López (30) desde la tribuna. Así es, la hermana de Cande Tinelli (29) admitió que lo hacía por amor y, a algunos les pareció hasta un disgusto su presencia en la Bombonera.

"Como M.... dejan entrar a esta cuerva inm* de @mica_tinelli hija del antiboca más grande del país, amigo íntimo del s*ret* de Donfrio! Así nos fue ayer! No puedo creer que #LichaLopez esté con esta antiboca ! Y encima la lleve al TEMPLO!! Habiendo BOSTERAS tan DIVINAS!!!", comenzó la hincha de Boca.

A lo que la hija de Marcelo Tinelli (59) contestó de forma inmediata: "Qué dice señora". Pero la cosa no terminó allí, ya que la agresión por parte de la usuaria de Twitter continuó sin escrúpulos y, no solo hacia la joven sino que también se dirigió al conductor del Super Bailando.

Que dice señora — micaela tinelli (@mica_tinelli) December 2, 2019

"No te quedo clarito??? Que NO vayas más!! Que sos de SL, eso no sería nada, el tema es que sos pichona del antiboca más grande del país. El tipo que más ODIO y ENVIDIA a Boca le tiene! Esa b*sur* que PISÓ y escupió la gloriosa. Y que encima sos mufa. Así nos fue ayer !!!", arremetió la atacante virtual.

