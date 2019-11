Mica Tinelli habló sobre los rumores de embarazo

Mica Tinelli (31) publicó una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que se la puede ver más radiante que nunca. Es que después de expresar en la web sus grandes deseos de ser madre, despertó la ilusión de ante los usuarios. Su reciente relación con Lisandro López (30) y las declaraciones hechas por la diosa generó expectativas y mucho ya quieren verla con un niño en brazos.

"Tas muy mamá", le comentó Candelaria (29) a su hermana en la imagen que compartió en sus redes sociales y, luego ella tuvo que salir a responder a sus seguidores quienes le adjudicaron estar embarazada: "No entiendo como pueden dar algo por sentado solo por la cara. No estoy embarazada ! Gracias".

Mediante sus Insta Stories, la rubia respondió algunas preguntas con sus seguidores y aseguró que esa intención está latente. "¿Te gustaría ser mamá?" le consultaron y Mica contestó sin dudas: "Sí" y, sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener, Mica tiró: "Lo que la vida quiera darme".