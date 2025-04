La moda llegó hasta los más chicos o hijos de celebridades. Los mini influencers marcan lo mejor de la tendencia para las primeras edades, y así poder mantenerse en las temporadas. Milenka, la hija de Marley, se volvió una de las bebés más observada en redes sociales, debido a la cantidad de seguidores que tiene. La pequeña tiene la posibilidad de jugar con distintos estilos, gracias a su papá, y mostrar lo mejor del invierno. Por eso, en las últimas horas, llamó la atención con un tierno look rosa y blanco.

Milenka

Tierna y chic, el mini look rosa y blanco de Milenka

Milenka, la hija de Marley, es una de las bebés más queridas de las redes sociales. Desde su nacimiento en Estados Unidos hasta toda la travesía para llegar a su hogar en la Argentina, los usuarios la acompañaron en cada paso que dio. Finalmente, llegó a su tierra y fue recibida por una familia emocionada y lista para darle amor y cariño. Por eso, siempre se encuentra acompañada de sus abuelos, su papá y, claramente, de su hermano mayor, Mirko.

El tierno mini look de Milenka

Todos ellos no dudan en hacerle conocer lo mejor de la Argentina, y con eso llegaron a la moda. En varios de los videos que Marley sube a Instagram, la pequeña luce increíbles looks y estilos diferentes. En ocasiones, imita el fashionismo de grandes celebridades amigas de su papá, mientras que en otra marca las tendencia para los menores de edad. Por eso, sus seguidores no dudan en observar todos los outfits que le tienen preparado para el día a día.

En las últimas horas, Marley compartió un video de Milenka, pasando la tarde junto a su papá y Mirko, su hermano. Sin embargo, le dio importancia al look chic que la pequeña lució, y se llevó todos los halagos. Debajo de una campera de lana cremita, lucía un enterizo abrigado blanco con flores rosadas. Para más abrigo, en un día donde las bajas temperaturas predominaron, decidió que la beba usara un gorro de lana. En varias de las prendas, la beba acompañó a las celebridades que marcaron la tendencia de los colores terrenales, y los vistió con estilo y ternura.

El tierno mini look de Milenka

Milenka se está volviendo una de las mini influencers de la moda, gracias al apoyo de Marley y toda su familia. La pequeña no duda en mostrar lo mejor del mundo fashionista para los de su edad, y así demostrar todo el cariño que recibe de su familia. En sus looks, las salidas que realiza y los videos que se publican, los seguidores de la niña son testigos de uno de los tantos momentos tiernos que la bebé vive, junto a su papá y a su hermano.

A.E