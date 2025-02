Marley, el conductor y padre de dos hijos, compartió en sus redes sociales un momento íntimo y cotidiano que a muchos padres les podría ser útil. A casi dos meses del nacimiento de su hija Milenka, el presentador reveló cómo logró aliviar el malestar estomacal que afectó a la pequeña durante la madrugada.

Milenka.

El problema de salud que está padeciendo Milenka

En las últimas horas, Marley compartió con sus seguidores un breve video en su cuenta de Instagram en el que relató un episodio cotidiano pero significativo: su hija experimentó problemas de estreñimiento, algo común en las primeras semanas de vida de un bebé. En las imágenes, se lo ve en plena madrugada, realizando masajes en la pancita de Milenka y moviendo sus piernas con suavidad para ayudarla a sentirse mejor.

“Son las 4 de la mañana. Haciendo un poco de masajitos en la panza. Parece que estamos ante un caso de estreñimiento, ¿no es así?”, relató el conductor con calma y humor.

Marley y Milenka.

Asimismo, el padre de Mirko y Milenka no ocultó que la noche fue complicada. “¡Noche un poco más difícil! ¡Dormimos poco!”, escribió en el posteo, mostrando la realidad de muchos padres que enfrentan situaciones similares. Sin embargo, su experiencia previa con su hijo mayor, Mirko, lo ayudó a manejar la situación con tranquilidad.

Marley, Mirko y Milenka.

Recordó que, en el caso de Mirko, el jugo de ciruela había sido la solución para aliviar el estreñimiento. “Con Mirko me había pasado, le dimos un poco de jugo de ciruela y se pasó todo”, contó. No obstante, esta vez no fue necesario recurrir a ese método, ya que los masajes y ejercicios que realizó dieron resultado. “Cambiamos los pañales y ya está. Zafamos del jugo de ciruela”, explicó aliviado.

El consejo de Marley para otros padres

Aunque la situación se resolvió favorablemente, Marley aclaró que siempre es importante consultar con un pediatra antes de probar cualquier remedio casero. “Igual creo que es a partir de los tres meses. Vamos a verlo con el pediatra, estamos bien”, aseguró, demostrando responsabilidad y cuidado en la crianza de su hija.

Con esta publicación, Marley además de compartir un momento personal como nos tiene acostumbrados, también brindó un consejo práctico para otros padres que puedan enfrentar situaciones similares. Su transparencia y dedicación como padre continúa llamando la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar su paciencia y amor hacia Milenka.