El domingo por la noche, el Hard Rock Stadium de Miami fue sede la final de la Copa América 2024, disputada entre la selección argentina y colombiana. Además de vivirse un partido reñido, el evento contó con un especial show de la mano de Shakira. La artista barranquillera cantó en el entretiempo, por más de seis minutos por los que habría facturado una millonaria suma de dinero, que se dio a conocer en las últimas horas.

El primer tiempo de la final de la Copa América terminó con un empate entre ambos equipos, y mientras la tensión se acumulaba por un resultado que no se esperaba, Shakira apareció en el campo de juego. Con un imponente escenario y efectos 3D, la cantante brindó un show que suele verse en un Superbowl; sin embargo, también fue blanco de críticas tanto por la elección de canciones como por la puesta en escena.

El repertorio del show comenzó con el hit "Hips don't lie", en inglés. Continuó con "Te felicito" y siguió con "TQG", y la canción fue "Puntería", que se trata de la canción oficial de la Copa América 2024.

Cuánto cobró Shakira por cantar en la final de la Copa América

A sus 47 años, Shakira es considerada una estrella mundial debido a su gran trabajo en la industria de la música. En lo que respecta a su carrera, formó parte de importantes eventos deportivos en los que entrelazó estos dos mundos. De allí es reconocida, también, por ponerle la voz a la música oficial de Copas y Mundiales. Este 2024 no fue la excepción, y fue la intérprete de la canción de la Copa América, motivo por el cual fue convocada para que sea quien brindara el show en el partido final, donde justamente la selección de su país natal la disputaba ante la argentina.

Desde un primer momento del anuncio, se supo que el tiempo para que Shakira diera su recital sería acotado, ya que fue estipulado para el entretiempo, que de manera excepcional duró 26 minutos y no 15, como indica el reglamento. Con esta información, también se filtró la cifra por la que la artista habría llegado al acuerdo para hacer su presentación. Fue el periodista Juan Etchegoyen.en Mitre Live quien aseguró que el pago fue por una alta suma en dólares.

“A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Son dos millones de dólares por cantar unos 5 minutos, no me especificaron si va a cantar uno o dos temas”, indicó el periodista. Además, aseguró que este pago habría sido realizado por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que se trató de el gasto mayor que realizaron por parte de la institución, encargada de organizar esta competencia.

Shakira no fue la única que canto

Al comienzo del encuentro, como se está estipulado en partido que involucra a selecciones nacionales, la final de la Copa América contó con dos artistas que entonaron los himnos de los dos países. Representado a la Argentina, el elegido fue Abel Pintos, quien anteriormente ya había ocupado ese importante rol. Y quien entono su canción nacional para Colombia fue Karol G, la artista pop que brilla en la industria musical.

Con estas dos importantes presencias en el campo de juego, se dio inicio al partido. Luego fue el turno de Shakira que logró eclipsar tanto a las dos tribunas como a la audiencia que miró la transmisión por televisión. Por puesto, que la cantante no brindó detalles acerca del pago que habría recibido.