Mirko (5), el hijo de Alejandro Marley, es uno de lo influencer infantiles con mayor llegada en Instagram. Su cuenta oficial tiene casi 6 millones de seguidores y todo lo que sube genera mucha emoción y amor entre sus fanáticos.

En las últimas horas Mirko compartió un video desde la pileta en la que entona el clásico cantico para alentar a la Selección Argentina, "Vamos, vamos, Argentina", pero, dentro de su inocencia, el pequeño de 5 años le hizo un ligero, pero importante cambio a la letra del tema, que le da otros significado, que en vez de apoyar, la unde.

Mirko le hizo un ligero cambio a la letra de "Vamos, vamos, Argentina".

La letra canción es una composición de Néstor Rama, conocido como "Nemara" y Rimasi. La música original fue creada por Fernando Sustaita y Ernesto Olivera y hacía parte del tema "Contagiate mi alegría". La canción de la Selección de Fútbol se conoció en el Mundial de 1978, cuando Argentina se coronó campeona del mundo por primera vez.

La letra dice así: "Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda quilombera no te deja, no te deja de alentar". Mirko le hizo un pequeño cambio a: "Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta banda quilombera no te deja, no te deja remontar".

Las mejores postales de Mirko en Qatar

Mirko llegó al encuentro con Marley cuando el Mundial de Qatar ya había comenzado. El influencer viajó desde Buenos Aires, junto a la actriz Catherine Fulop y estuvo varias semanas con su papá, conociendo Doha y haciendo parte del programa "Por el mundo mundial", el especial mundialista del programa "Por el Mundo".

Las mejores postales de Mirko en Qatar.

Las mejores postales de Mirko en Qatar.

Las mejores postales de Mirko en Qatar.

Las mejores postales de Mirko en Qatar.

Las mejores postales de Mirko en Qatar.

Estas fueron algunas de las mejores postales que dejó el viaje de Mirko por Doha, Qatar, en su segundo mundial de su vida, pero el primero que vive en la sede mundialista.