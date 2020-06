Mirtha Legrand:"Lo de Goldy me mató"

A un mes del fallecimiento de su hermana melliza Goldy, Mirtha Legrand habló con Intrusos y contó como vive el día a día de esta cuarentena.

"Me despierto temprano pero me quedo en la cama hasta las once. A la mañana leo los diarios a fondo, veo un poco de televisión, camino por mi casa y descanso. Duermo la siesta, que antes no lo hacía. Estoy leyendo el libro Aramburu, de María O´Donell, que es muy bueno, lo recomiendo. A la noche vienen Marcela y Nacho a quedarse conmigo, no me dejan nunca sola", contó la conductora.

"Estoy regular, muy triste. Ya se todo lo que me van a decir. Somos gente grande, pero es muy doloroso. Éramos compañeras de vida. Hace 75 días estoy encerrada y no salgo ni al balcón. Lo de Goldy me mato. Ella estaba aterrada por la pandemia y murió de muerte súbita. Era una mujer maravillosa", agregó.

Muy triste por la partida de su hermana, la diva de los almuerzos contó que a la vez está angustiada por la pandemia: "Nadie se hubiese imagino esto. La humanidad está así, es terrible. No hay vacuna, uno está esperando a ver si te llega el virus o no".

Cerca del final, la Diva hizo una devolución sobre el desempeño de Juana Viale, quien la está reemplazando en sus programas del fin de semana. "A Juana le hago algunos reparos, pero bien y con suavidad para que no le moleste. Cada vez lo hace mejor, estudia la vida de los invitados. Es una divina, es la cara más linda. Lo hace muy bien", planteó Mirtha.