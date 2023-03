Marcelo Tinelli y Momi Giardina fueron señalados como pareja, luego de que se escuchara una risa de fondo, en un video que el conductor de Showmatch subió a Instagram, muy similar a la de la nueva integrante de Nadie dice Nada. En conversación con Socios del Espectáculo, Momi respondió a las acusaciones.

"No soy la novia de Marcelo TInelli", comenzó contundente la nueva conductora radial. "Era Feudale, Marce no se desprende de Feudale. Te lo puedo asegurar", expresó luego de que el notero reiterara la acusación de Paula Varela sobre su risa.

Momi Giardina se hizo la desentendida y aseguró que ella tiene buena onda con las hijas de Marcelo, ya que fue una de las bailarinas en Showmatch, pero que no existe ningún vínculo amoroso entre ella y el conductor. "La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance", cerró Giardina.

El video en donde se escucha la supuesta risa de Momi Giardina

Sin embargo, la panelista de Socios del Espectáculo no se quedó conforme con las explicaciones de Romina y reiteró que sabe que es ella quien se escuchó de fondo en el video de Marcelo Tinelli. "Es tu risa, Momi. Te tuve en la oreja tres años en Este es el Show", expresó Paula Varela luego de ver la mini entrevista de su compañero con Giardina.

El rumor: Marcelo Tinelli pasó el fin de semana con Momi Giardina

Marcelo Tinelli avivó este fin de semana los rumores de un romance con la bailarina e influencer Momi Giardina. Mientras Marcelo Tinelli intentaba ocultar en sus redes sociales a Momi Giardina, quien sería su nueva pareja, el espía de las redes sociales Juariu se las ingenió y se dio cuenta de una manera muy ingeniosa de que ahí estaba la influencer.

“Tinelli sube esta historia donde arroba a todos los amigos de Momi. “Donde se escucha la risa de Momi, pero no la arroba ni la graba”, comentó Juariu en su posteo expiatorio.

OL.